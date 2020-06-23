Universal Media Server - DLNA-совместимый UPnP медиа-сервер, с помощью которого можно транслировать видео, аудио и изображения на различные устройства, как например PS3, Xbox 360, телевизоры, смартфоны, проигрыватели Blu-ray и многое другое.

Программа осуществляет потоковую передачу и перекодировку множества различных медиаформатов. Работает на основе MEncoder, FFmpeg, tsMuxeR, AviSynth, MediaInfo и других инструментов, которые в совокупности обеспечивают поддержку широкого спектра медиаформатов.

Некоторые из новых функций, включенных в Universal Media Server, - это True Motion (кадровая интерполяция), субтитры на всех устройствах, неограниченное количество папок на PS3 и Xbox, поддержка рендеринга, поддержка FFmpeg DTS, поддержка 3D SBS видео, ремуксирование AC-3 (без перекодирования), поддержка DVD и многое другое.