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Universal Media Server для Windows

Universal Media Server 9.7.0

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Описание Universal Media Server 9.7.0Описание   Скачать Universal Media Server 9.7.0СКАЧАТЬ (160,85 Мб) Скриншоты Universal Media Server 9.7.0Скриншоты (1)   Статистика Universal Media Server 9.7.0Статистика   Отзывы о Universal Media Server 9.7.0Отзывы (0)  
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Universal Media Server - DLNA-совместимый UPnP медиа-сервер, с помощью которого можно транслировать видео, аудио и изображения на различные устройства, как например PS3, Xbox 360, телевизоры, смартфоны, проигрыватели Blu-ray и многое другое.

Программа осуществляет потоковую передачу и перекодировку множества различных медиаформатов. Работает на основе MEncoder, FFmpeg, tsMuxeR, AviSynth, MediaInfo и других инструментов, которые в совокупности обеспечивают поддержку широкого спектра медиаформатов.

Некоторые из новых функций, включенных в Universal Media Server, - это True Motion (кадровая интерполяция), субтитры на всех устройствах, неограниченное количество папок на PS3 и Xbox, поддержка рендеринга, поддержка FFmpeg DTS, поддержка 3D SBS видео, ремуксирование AC-3 (без перекодирования), поддержка DVD и многое другое.

Universal Media Server
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПотоковое видео - другое
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Отзывы о программе Universal Media Server

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