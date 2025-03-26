TCP Monitor Plus для Windows
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.05 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|OGA
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 177 | Статистика
|Размер:
|378 Кб
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TCP Monitor Plus — инструмент для мониторинга сетевых соединений, которая предоставляет подробную информацию о трафике данных и работе сетевых адаптеров. Позволяет в реальном времени отслеживать данные о передаче и получении пакетов, а также показывает статистику по скорости передачи данных, маршрутам и событиям, связанным с сетевыми соединениями.
Программа предоставляет графическое представление скорости передачи данных, отображая как минимум, так и максимальные значения, что позволяет эффективно отслеживать загрузку сети. Дает информацию о каждом переданном пакете, включая IP-адреса, порты, протоколы и имена компьютеров, участвующих в обмене данными. Также позволяет фильтровать пакеты и блокировать определенные соединения, что дает дополнительные возможности для контроля и защиты сети.
Основные возможности TCP Monitor Plus:
- В реальном времени отображает информацию о трафике данных, отправленных и полученных пакетах.
- Графическое представление скорости передачи данных с отображением минимальных и максимальных значений.
- Отображение переданных пакетов с деталями, такими как имена компьютеров, IP-адреса, порты и протоколы.
- Инструмент мониторинга сеансов, показывающий количество активных соединений.
- Возможность фильтрации и блокировки определенных соединений.
- Генерация статистических отчетов о трафике и ошибках в сети.
- Встроенные инструменты NSLOOKUP, NETSTAT, WHOIS, PING и TRACEROUTE для диагностики сети.
- Мини-монитор для отображения информации о трафике в плавающем окне на рабочем столе.
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