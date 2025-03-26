TCP Monitor Plus для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.05 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
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Размер:378 Кб
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TCP Monitor Plus скриншот № 1

TCP Monitor Plus — инструмент для мониторинга сетевых соединений, которая предоставляет подробную информацию о трафике данных и работе сетевых адаптеров. Позволяет в реальном времени отслеживать данные о передаче и получении пакетов, а также показывает статистику по скорости передачи данных, маршрутам и событиям, связанным с сетевыми соединениями.

Программа предоставляет графическое представление скорости передачи данных, отображая как минимум, так и максимальные значения, что позволяет эффективно отслеживать загрузку сети. Дает информацию о каждом переданном пакете, включая IP-адреса, порты, протоколы и имена компьютеров, участвующих в обмене данными. Также позволяет фильтровать пакеты и блокировать определенные соединения, что дает дополнительные возможности для контроля и защиты сети.

Основные возможности TCP Monitor Plus:

  • В реальном времени отображает информацию о трафике данных, отправленных и полученных пакетах.
  • Графическое представление скорости передачи данных с отображением минимальных и максимальных значений.
  • Отображение переданных пакетов с деталями, такими как имена компьютеров, IP-адреса, порты и протоколы.
  • Инструмент мониторинга сеансов, показывающий количество активных соединений.
  • Возможность фильтрации и блокировки определенных соединений.
  • Генерация статистических отчетов о трафике и ошибках в сети.
  • Встроенные инструменты NSLOOKUP, NETSTAT, WHOIS, PING и TRACEROUTE для диагностики сети.
  • Мини-монитор для отображения информации о трафике в плавающем окне на рабочем столе.
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