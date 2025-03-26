TCP Monitor Plus — инструмент для мониторинга сетевых соединений, которая предоставляет подробную информацию о трафике данных и работе сетевых адаптеров. Позволяет в реальном времени отслеживать данные о передаче и получении пакетов, а также показывает статистику по скорости передачи данных, маршрутам и событиям, связанным с сетевыми соединениями.

Программа предоставляет графическое представление скорости передачи данных, отображая как минимум, так и максимальные значения, что позволяет эффективно отслеживать загрузку сети. Дает информацию о каждом переданном пакете, включая IP-адреса, порты, протоколы и имена компьютеров, участвующих в обмене данными. Также позволяет фильтровать пакеты и блокировать определенные соединения, что дает дополнительные возможности для контроля и защиты сети.

Основные возможности TCP Monitor Plus: