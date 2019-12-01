При добавлении фильмов с DVD или файлов определятся их технические параметры. Менеджер местоположения фильмов позволяет вести учет отданных дисков, фиксируя, кому и когда отдан диск. Встроенный скриптовый механизм позволяет самостоятельно добавлять в программу поддержку новых сайтов, откуда будет импортироваться информация о фильмах. Поддерживается импорт данных из других каталогизаторов.

Movienizer - мощный каталогизатор фильмов, совмещающий в себе функции энциклопедии. Дает возможность выполнять поиск информации о фильмах и актерах в онлайновых базах (в том числе и русскоязычных). Вся информация добавляется в автоматическом режиме.