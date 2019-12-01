Movienizer для Windows

Movienizer 10.1 Build 596

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Описание Movienizer 10.1 Build 596Описание   Скачать Movienizer 10.1 Build 596СКАЧАТЬ (24,18 Мб) Скриншоты Movienizer 10.1 Build 596Скриншоты (7)   Статистика Movienizer 10.1 Build 596Статистика   Отзывы о Movienizer 10.1 Build 596Отзывы (11)  
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3.06 из 5, всего оценок - 18
  • Рейтинг программы - 3.06 из 5
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Movienizer - мощный каталогизатор фильмов, совмещающий в себе функции энциклопедии. Дает возможность выполнять поиск информации о фильмах и актерах в онлайновых базах (в том числе и русскоязычных). Вся информация добавляется в автоматическом режиме.

При добавлении фильмов с DVD или файлов определятся их технические параметры. Менеджер местоположения фильмов позволяет вести учет отданных дисков, фиксируя, кому и когда отдан диск. Встроенный скриптовый механизм позволяет самостоятельно добавлять в программу поддержку новых сайтов, откуда будет импортироваться информация о фильмах. Поддерживается импорт данных из других каталогизаторов.

Что нового в Movienizer 10.1 Build 596?
  • Улучшена скорость работы для больших баз данных.
  • В отчетах появилась возможность использовать комментарий.
  • Обновлены пользовательские интерфейсы.
  • Исправлены ошибки.
  • Добавлена возможность поиска при выборе значений из списков.
  • Обеспечен правильный доступ к реестру для плагинов.
  • Обновлены пользовательские интерфейсы.
  • В окне "Инфо о людях" запоминается количество автоматически выбираемых людей.
  • Обновлены плагины, импортирующие информацию из других программ каталогизации фильмов.
  • Исправлена переносимая (portable) версия.
  • Исправлено нарушение порядка актеров.
  • Исправлена загрузка информации по штрих-коду.
  • Исправлена загрузка шаблонов каталога Dune в расширенном режиме.
  • Исправлена очистка полей на вкладке изданий при перечитывании параметров видеофайла.
  • Исправлена загрузка списков фильмов с IMDb и Кинопоиска.
  • Исправлены ошибки при перезагрузке Windows без предварительного закрытия программы.
Movienizer
Movienizer
Movienizer
Movienizer
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1200 руб.
Ограничение в работе программы50 фильмов
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 518
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКаталогизаторы
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Отзывы о программе Movienizer

Maxim про Movienizer 9.2 Build 537 [23-02-2019]

Каталогизатор просто блеск! Крайне удобный. Замечательный!!!
Я не пробовал пользоваться взломанной версией. Я покупал бессрочную лицензию.
Но не стоит надеяться, что у вас будет пожизненная лицензия, если вы купите программу! Вы потеряете свои деньги! Проверил на себе. Через 5 лет после покупки мне сказали что, чтобы пользоваться дальше, нужно купить ключ заново....
Поэтому дельный совет - ни в коем случае не тратьте деньги на это г...!
Лучше сразу ищите альтернативу. К примеру: All My Movies ; BoxMovies 3 ; EMDB
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Флавио007 про Movienizer 9.2 Build 537 [21-02-2019]

Скачал бесплатную версию, чтобы протестировать перед покупкой.
Но протестировать не удалось: программа не скачала с КиноПоиска НИКАКОЙ информации по фильмам даже в одной конкретной папке.
Причем написание имен файлов было опробовано разное: Русское+Оригинальное (через символ подчеркивания, и через пробел между языками), ТолькоРусское и ТолькоОригинальное. За что платить?
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Сергей про Movienizer 9.2 Build 537 [04-12-2018]

После апгрейда железа программа попросила купить себя заново. Обращение в службу поддержки ничего не дало. Вот так. При смене железа компьютер считается новым. Надо покупать новую лицензию.
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Андрей про Movienizer 9.1 Build 525 [12-10-2018]

Пользовался 1 год. После покупки нового ноутбука получил предложение купить программу заново. Авторы пытаются обеспечить себе безбедную старость, но я им в этом не помощник.
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Леонид про Movienizer 8.2 [05-02-2017]

Да, я соглашусь с предыдущими ораторами. При смене железа (мать и проц.) лицензия слетела, пожизненная, якобы. Предложили скидку 30%. Купил, теперь не могу активировать, вообще. Если бы было что-то подобное на рынке, не в жизни не купил этот продукт. Не наступайте на грабли, не покупайте. Тем паче лицензия сейчас стоит 1200 рубликов..Кстати в 2013 году я покупал ее за 535. Не хило аппетит растет.
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