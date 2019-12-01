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Movienizer 10.1 Build 596
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3.06 из 5, всего оценок - 18
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- Рейтинг программы - 3.06 из 5
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Movienizer - мощный каталогизатор фильмов, совмещающий в себе функции энциклопедии. Дает возможность выполнять поиск информации о фильмах и актерах в онлайновых базах (в том числе и русскоязычных). Вся информация добавляется в автоматическом режиме.
При добавлении фильмов с DVD или файлов определятся их технические параметры. Менеджер местоположения фильмов позволяет вести учет отданных дисков, фиксируя, кому и когда отдан диск. Встроенный скриптовый механизм позволяет самостоятельно добавлять в программу поддержку новых сайтов, откуда будет импортироваться информация о фильмах. Поддерживается импорт данных из других каталогизаторов.
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|Что нового в Movienizer 10.1 Build 596?
- Улучшена скорость работы для больших баз данных.
- В отчетах появилась возможность использовать комментарий.
- Обновлены пользовательские интерфейсы.
- Исправлены ошибки.
- Добавлена возможность поиска при выборе значений из списков.
- Обеспечен правильный доступ к реестру для плагинов.
- Обновлены пользовательские интерфейсы.
- В окне "Инфо о людях" запоминается количество автоматически выбираемых людей.
- Обновлены плагины, импортирующие информацию из других программ каталогизации фильмов.
- Исправлена переносимая (portable) версия.
- Исправлено нарушение порядка актеров.
- Исправлена загрузка информации по штрих-коду.
- Исправлена загрузка шаблонов каталога Dune в расширенном режиме.
- Исправлена очистка полей на вкладке изданий при перечитывании параметров видеофайла.
- Исправлена загрузка списков фильмов с IMDb и Кинопоиска.
- Исправлены ошибки при перезагрузке Windows без предварительного закрытия программы.
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Отзывы о программе Movienizer
Maxim про Movienizer 9.2 Build 537 [23-02-2019]
Каталогизатор просто блеск! Крайне удобный. Замечательный!!!
Я не пробовал пользоваться взломанной версией. Я покупал бессрочную лицензию.
Но не стоит надеяться, что у вас будет пожизненная лицензия, если вы купите программу! Вы потеряете свои деньги! Проверил на себе. Через 5 лет после покупки мне сказали что, чтобы пользоваться дальше, нужно купить ключ заново....
Поэтому дельный совет - ни в коем случае не тратьте деньги на это г...!
Лучше сразу ищите альтернативу. К примеру: All My Movies ; BoxMovies 3 ; EMDB
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Флавио007 про Movienizer 9.2 Build 537 [21-02-2019]
Скачал бесплатную версию, чтобы протестировать перед покупкой.
Но протестировать не удалось: программа не скачала с КиноПоиска НИКАКОЙ информации по фильмам даже в одной конкретной папке.
Причем написание имен файлов было опробовано разное: Русское+Оригинальное (через символ подчеркивания, и через пробел между языками), ТолькоРусское и ТолькоОригинальное. За что платить?
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Сергей про Movienizer 9.2 Build 537 [04-12-2018]
После апгрейда железа программа попросила купить себя заново. Обращение в службу поддержки ничего не дало. Вот так. При смене железа компьютер считается новым. Надо покупать новую лицензию.
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Андрей про Movienizer 9.1 Build 525 [12-10-2018]
Пользовался 1 год. После покупки нового ноутбука получил предложение купить программу заново. Авторы пытаются обеспечить себе безбедную старость, но я им в этом не помощник.
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Леонид про Movienizer 8.2 [05-02-2017]
Да, я соглашусь с предыдущими ораторами. При смене железа (мать и проц.) лицензия слетела, пожизненная, якобы. Предложили скидку 30%. Купил, теперь не могу активировать, вообще. Если бы было что-то подобное на рынке, не в жизни не купил этот продукт. Не наступайте на грабли, не покупайте. Тем паче лицензия сейчас стоит 1200 рубликов..Кстати в 2013 году я покупал ее за 535. Не хило аппетит растет.
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