МодусДок Free для Windows

МодусДок Free 7.4.316

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Описание МодусДок Free 7.4.316Описание   Скачать МодусДок Free 7.4.316СКАЧАТЬ (12,98 Мб) Скриншоты МодусДок Free 7.4.316Скриншоты (2)   Статистика МодусДок Free 7.4.316Статистика   Отзывы о МодусДок Free 7.4.316Отзывы (0)  
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МодусДок Free - универсальный каталогизатор данных, который предназначен для систематизации разнородной информации: документов, электронных книг, аудиокниг, фильмов, фотографий и других файлов, гиперссылок, программ, папок и заметок, в базе данных с целью быстрого и удобного доступа к ним.

Вы можете добавлять в базу данных приложения любые документы, электронные книги, аудиокниги, фильмы, фотографии и другие файлы, ярлыки, папки просто перетаскивая их мышкой. Можно перетаскивать гиперссылки, выделенный текст, почтовые сообщения - каталогизатор МодусДок автоматически создаст соответствующие записи (гиперссылки или заметки). Кроме того, можно добавить все объекты, находящиеся в папке, просто указав эту папку в диалоговом окне!

Система фильтрации (отбора), расположенная непосредственно над вкладками групп и над каждым полем таблицы записей, позволяет легко и быстро находить нужные данные.

Документы и другие файлы могут сохраняться непосредственно в базе данных программы или в базе данных могут храниться ссылки на эти документы/файлы.

База данных состоит из таблицы групп и таблицы записей. Группы представлены на двух вкладках Индекс (линейная структура) и Дерево (иерархическая структура), причём Дерево генерируется автоматически!

В группу могут быть объединены документы и другие файлы (как вставленные, так и связанные - ссылки), ярлыки приложений, создавших эти документы, гиперссылки на Интернет-ресурсы имеющие отношения к документам и программам, представленным в группе, а также ярлыки папок и заметки.

Основные возможности:

  • Сканирование диска или папки.
  • Глобальный поиск по базе данных.
  • Создание дополнительных баз данных.
  • Настройка полей (столбцов) базы данных.
  • Архивация / Восстановление базы данных.
  • Архивация внешних данных.
  • Изменения местонахождения баз данных.
  • Изменения местонахождения папки временных файлов.
  • Импорт баз данных и настроек из предыдущих версий программы.
  • Проверка обновлений программы.
  • Настройка шрифта таблицы документов.
  • FTP-клиент.
  • Бесплатная версия существует только в стандартном исполнении (нет портативной, облачной, сетевой).
МодусДок Free
МодусДок Free
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКаталогизаторы
ТОП-сегодня раздела "Каталогизаторы"
 

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Отзывы о программе МодусДок Free

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