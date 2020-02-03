МодусДок Free - универсальный каталогизатор данных, который предназначен для систематизации разнородной информации: документов, электронных книг, аудиокниг, фильмов, фотографий и других файлов, гиперссылок, программ, папок и заметок, в базе данных с целью быстрого и удобного доступа к ним.

Вы можете добавлять в базу данных приложения любые документы, электронные книги, аудиокниги, фильмы, фотографии и другие файлы, ярлыки, папки просто перетаскивая их мышкой. Можно перетаскивать гиперссылки, выделенный текст, почтовые сообщения - каталогизатор МодусДок автоматически создаст соответствующие записи (гиперссылки или заметки). Кроме того, можно добавить все объекты, находящиеся в папке, просто указав эту папку в диалоговом окне!

Система фильтрации (отбора), расположенная непосредственно над вкладками групп и над каждым полем таблицы записей, позволяет легко и быстро находить нужные данные.

Документы и другие файлы могут сохраняться непосредственно в базе данных программы или в базе данных могут храниться ссылки на эти документы/файлы.

База данных состоит из таблицы групп и таблицы записей. Группы представлены на двух вкладках Индекс (линейная структура) и Дерево (иерархическая структура), причём Дерево генерируется автоматически!

В группу могут быть объединены документы и другие файлы (как вставленные, так и связанные - ссылки), ярлыки приложений, создавших эти документы, гиперссылки на Интернет-ресурсы имеющие отношения к документам и программам, представленным в группе, а также ярлыки папок и заметки.

Основные возможности: