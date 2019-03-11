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5 Helium Music Manager - многофункциональный музыкальный менеджер, облегчающий систематизацию музыкальной коллекции. Представляет из себя одновременно редактор тегов и имен файлов по тегам, музыкальную базу-каталог и создатель плейлистов по ней, CD Ripper, аудио конвертер, MP3 анализатор, есть поддержка плагинов и многое другое. Имеет настраиваемый и удобный интерфейс с широким меню настроек. Особенности программы: Поддержка большинства популярных форматов, включая MP3, MP4, FLAC, WAV, OGG, WMA и т.д.

Поддержка Microsoft SQL Server и MySQL для больших библиотек.

Редактирование информации трека вручную, читая информацию из файла или же скачивая ее из интернета.

Расширенный редактор тегов с поддержкой более чем 60 отдельных полей. Добавление или исправление потерянной или неполной информации в тегах.

Загрузка альбомных обложек, информации об исполнителе и фотографий артистов из различных источников в Интернете (CDDB, Amazon, AllMusic, Discogs, и др.).

Автоматическое переименовывание файлов и создание особых структур папок, основанных на информации из трека.

Конвертация файлов в различные форматы.

Встроенный плеер, с поддержкой режима auto-DJ.

Анализ качества MP3 файлов и восстановление поврежденных файлов.

Синхронизация с портативными устройствами типа: iPod, Zen, мобильными телефонами или нетбуками.

Встроенная поддержка скробблинга на Last.fm, Twitter. Поддержка потоковых радиостанций.

Создание и управление плейлистами с музыкой. Экспорт и импорт плейлистов.

Система поиска нужных треков по артисту, названию, жанру, рейтингу и т.п.

Настраиваемый эквалайзер.

Запись аудио CD/DVD или дисков с данными.

Создание отчетов по коллекции для печати на принтере.