Helium Music Manager для Windows

Helium Music Manager 13.6.15203

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Описание Helium Music Manager 13.6.15203Описание   Скачать Helium Music Manager 13.6.15203СКАЧАТЬ (24,28 Мб) Скриншоты Helium Music Manager 13.6.15203Скриншоты (17)   Статистика Helium Music Manager 13.6.15203Статистика   Отзывы о Helium Music Manager 13.6.15203Отзывы (2)  
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3.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 3.80 из 5
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Helium Music Manager - многофункциональный музыкальный менеджер, облегчающий систематизацию музыкальной коллекции. Представляет из себя одновременно редактор тегов и имен файлов по тегам, музыкальную базу-каталог и создатель плейлистов по ней, CD Ripper, аудио конвертер, MP3 анализатор, есть поддержка плагинов и многое другое. Имеет настраиваемый и удобный интерфейс с широким меню настроек.

Особенности программы:

  • Поддержка большинства популярных форматов, включая MP3, MP4, FLAC, WAV, OGG, WMA и т.д.
  • Поддержка Microsoft SQL Server и MySQL для больших библиотек.
  • Редактирование информации трека вручную, читая информацию из файла или же скачивая ее из интернета.
  • Расширенный редактор тегов с поддержкой более чем 60 отдельных полей. Добавление или исправление потерянной или неполной информации в тегах.
  • Загрузка альбомных обложек, информации об исполнителе и фотографий артистов из различных источников в Интернете (CDDB, Amazon, AllMusic, Discogs, и др.).
  • Автоматическое переименовывание файлов и создание особых структур папок, основанных на информации из трека.
  • Конвертация файлов в различные форматы.
  • Встроенный плеер, с поддержкой режима auto-DJ.
  • Анализ качества MP3 файлов и восстановление поврежденных файлов.
  • Синхронизация с портативными устройствами типа: iPod, Zen, мобильными телефонами или нетбуками.
  • Встроенная поддержка скробблинга на Last.fm, Twitter. Поддержка потоковых радиостанций.
  • Создание и управление плейлистами с музыкой. Экспорт и импорт плейлистов.
  • Система поиска нужных треков по артисту, названию, жанру, рейтингу и т.п.
  • Настраиваемый эквалайзер.
  • Запись аудио CD/DVD или дисков с данными.
  • Создание отчетов по коллекции для печати на принтере.
Helium Music Manager
Helium Music Manager
Helium Music Manager
Helium Music Manager
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.00
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 782
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Плееры - Каталогизаторы
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Отзывы о программе Helium Music Manager

Андрей про Helium Music Manager 12.2 [18-12-2016]

Админ,повторяю,начиная с 12 версии Helium Music Manager не имеет РУССКОГО языка...Исправь,не вводи в заблуждение людей
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Андрей про Helium Music Manager 12.2 [13-12-2016]

Программулька хорошая,пользуюсь давно,только вот ошибочка 12 версия не имеет русского языка.Администратор исправь пожалуйста)
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