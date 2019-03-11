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Helium Music Manager 13.6.15203
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3.80 из 5, всего оценок - 5
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- Рейтинг программы - 3.80 из 5
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Helium Music Manager - многофункциональный музыкальный менеджер, облегчающий систематизацию музыкальной коллекции. Представляет из себя одновременно редактор тегов и имен файлов по тегам, музыкальную базу-каталог и создатель плейлистов по ней, CD Ripper, аудио конвертер, MP3 анализатор, есть поддержка плагинов и многое другое. Имеет настраиваемый и удобный интерфейс с широким меню настроек.
Особенности программы:
- Поддержка большинства популярных форматов, включая MP3, MP4, FLAC, WAV, OGG, WMA и т.д.
- Поддержка Microsoft SQL Server и MySQL для больших библиотек.
- Редактирование информации трека вручную, читая информацию из файла или же скачивая ее из интернета.
- Расширенный редактор тегов с поддержкой более чем 60 отдельных полей. Добавление или исправление потерянной или неполной информации в тегах.
- Загрузка альбомных обложек, информации об исполнителе и фотографий артистов из различных источников в Интернете (CDDB, Amazon, AllMusic, Discogs, и др.).
- Автоматическое переименовывание файлов и создание особых структур папок, основанных на информации из трека.
- Конвертация файлов в различные форматы.
- Встроенный плеер, с поддержкой режима auto-DJ.
- Анализ качества MP3 файлов и восстановление поврежденных файлов.
- Синхронизация с портативными устройствами типа: iPod, Zen, мобильными телефонами или нетбуками.
- Встроенная поддержка скробблинга на Last.fm, Twitter. Поддержка потоковых радиостанций.
- Создание и управление плейлистами с музыкой. Экспорт и импорт плейлистов.
- Система поиска нужных треков по артисту, названию, жанру, рейтингу и т.п.
- Настраиваемый эквалайзер.
- Запись аудио CD/DVD или дисков с данными.
- Создание отчетов по коллекции для печати на принтере.
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Отзывы о программе Helium Music Manager
Андрей про Helium Music Manager 12.2 [18-12-2016]
Админ,повторяю,начиная с 12 версии Helium Music Manager не имеет РУССКОГО языка...Исправь,не вводи в заблуждение людей
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Андрей про Helium Music Manager 12.2 [13-12-2016]
Программулька хорошая,пользуюсь давно,только вот ошибочка 12 версия не имеет русского языка.Администратор исправь пожалуйста)
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