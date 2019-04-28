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Zoner Photo Studio X 19.1904.2.145
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4.66 из 5, всего оценок - 42
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- Рейтинг программы - 4.66 из 5
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Zoner Photo Studio - универсальный фоторедактор, включающий все этапы управления фотографиями, необходимые каждому фотографу: от импорта фотографий на ПК, обработки RAW-файлов и добавления эффектов до редактирования и организации фотоколлекции, от создания панорам и календарей до архивации и публикации. Универсальное решение «все в одном» предоставляет пользователям исключительный комфорт в процессе работы без необходимости переключаться между разными приложениями для достижения идеального результата.
Это приложение станет незаменимым помощником на всех этапах жизненного цикла цифровой фотографии, по праву считаясь одим из лучших редакторов и органайзеров фотографий для повседневного использования для фотографов любого уровня, предоставляющий исчерпывающий набор фильтров, инструментов и функций для редактирования цифровых снимков. Отображение и обновление фотографий происходит еще быстрее и без потери качества, при этом задействуется меньше оперативной памяти. Аппаратное ускорение для отображения объектов в предварительном просмотре обеспечит более четкое изображение и лучшее приближение. Графическое ускорение позволит быстро производить повороты и выравнивание горизонта.
Фоторедактор приложения поддерживает пакетную обработку для большинства функций, что позволяет экономить время. Zoner Photo Studio включает полный комплект инструментов от А до Я для оптимальной организации работы с фотографиями, обеспечивая полный контроль над библиотекой изображений в сочетании с легкостью и высокой скоростью работы при выполнении трудоемких процессов обработки и упорядочивания фотографий. Вы сможете размечать все важные для вас снимки с помощью рейтингов, ярлыков и геотегов вне зависимости от их количества.
Новая версия программы быстрее, чётче и проще, че когда-либо. В фоторедакторе появились новые современные инструменты для редактирования, была добавлена возможность улучшения фотографий за один клик, внедрен более мощный механизм для поиска дубликатов, усовершенствована работа с RAW-форматом.
Преимущества работы с приложением:
- Максимальная производительность благодаря поддержке 64-разрядных процессоров и аппаратного ускорения.
- Всестороннее редактирование фотографий, применение современных мощных инструментов, фильтров, настроек, эффектов, рамок.
- Возможность полной переработки снимков, включая работу с RAW, 3D, HDR.
- Преобразование формата RAW.
- Быстрая загрузка фотографий, интуитивно понятный интерфейс.
- Удобное управление фотоархивом, расширенный поиск.
- Быстрая пакетная обработка фотографий.
- Широкие возможности для оформления и улучшения фотографий.
- Расширенные функции экспорта и публикации.
- Мгновенный предварительный просмотр.
- Поддержка EXIF, IPTC и XMP для сохранения всей информации о фотографии.
- Работа с EP, EPS и PDF с помощью GhostScript.
- Сенсорное управление.
- Поддержка дисплеев для устройств, работающих с широким разрешением.
- Настраиваемые опции синхронизации и планирования, работающие в фоновом режиме даже когда программа не запущена.
- Защита данных, создание резервных копий.
- Легкий доступ ко всем службам через личный кабинет Zoner.
- Собственная галерея Zonerama для публикации фотоальбомов.
- Большое количество обучающих материалов на английском и на русском языках.
- Техническая поддержка на русском языке.
Особенности интерфейса:
- Пять удобных окон управления: Импорт, Менеджер, Просмотрщик, Редактор, RAW.
- Лента с удобной навигацией по папкам.
- Возможность отображения и скрытия блоков.
- Группировка файлов RAW+JPEG.
- Поиск дубликатов фотографий.
- Четкая синхронизация и сравнение содержимого папок.
- Боковая панель инструментов и фильтров с возможностью перемещения.
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Отзывы о программе Zoner Photo Studio X
Александр про Zoner Photo Studio X 19.1610.2.6 [07-11-2016]
Программа совершенно не похожа на 12 -15-ю версии, которыми пользуюсь лет 6. Может, я не разобрался ещё, но раньше как-то проще было. В прошлых версиях пользовался в редакторе функциями "уровни - белая точка" и "изменение размеров". Здесь же просто не могу их найти. Должна же быть какая-то преемственность...
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Вася про Zoner Photo Studio Pro 18.0.1.4 [02-12-2015]
Просит установыть direct2d, без него не работает. Що делать ? Помогите..!!!
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Zoner Software в ответ Вася про Zoner Photo Studio Pro 18.0.1.4 [09-12-2015]
Ошибка Direct2D означает, что программа не может запуститься из-за того, что в Windows не содержатся компоненты для работы технологии Direct2D. Самый простой способ обновить Вашу систему - установить нужный драйвер по ссылке https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=36805 Иными словами, Вашему компьютеру необходимо обновление, чтобы всё заработало.
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(ерж про Zoner Photo Studio Pro 14.0.1.7 RU / 15.0.1.3 EN [24-10-2012]
Выглядит эффектно, но особо не впечатлила. Пойдёт до кучи.
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Zoner Software в ответ (ерж про Zoner Photo Studio Pro 17.0.1.6 [30-01-2015]
Спасибо за отклик!
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Иван в ответ Zoner Software про Zoner Photo Studio Pro 17.0.1.12 [08-09-2015]
Спасибо, большое, что проводите акции - раздаёте бесплатно. Если бы не раздавали, не знал бы, что такая классная программа, а денег (в данном случае 3000 рублей), как для большинства русскоязычного населения не подъёмная сумма. (В городе Воронеж, большинство людей, у которых нет автомобиля зарплата всего навсего 5000...7000 рублей, у инженеров с высшим образование и высшей категории 17'000...20'000 рублей/месяц).
На сайта жалуются что в 16 версии нет каких-то функций, которые были в 15.
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Zoner Software в ответ Иван про Zoner Photo Studio Pro 17.0.1.12 [15-09-2015]
Вам спасибо, что проявляете интерес к нашей программе! Мы понимаем специфику российского рынка, поэтому стараемся поддерживать пользователей. Вероятно, те, кто жалуется на отсутствие функций, просто ещё их не нашли в новом интерфейсе. Нужно рассматривать конкретные жалобы, чтобы понять, где возникло недопонимание. Наоборот, с каждой версией Zoner Photo Studio становится лучше, развивается.
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