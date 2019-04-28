Zoner Photo Studio X

Zoner Photo Studio - универсальный фоторедактор, включающий все этапы управления фотографиями, необходимые каждому фотографу: от импорта фотографий на ПК, обработки RAW-файлов и добавления эффектов до редактирования и организации фотоколлекции, от создания панорам и календарей до архивации и публикации. Универсальное решение «все в одном» предоставляет пользователям исключительный комфорт в процессе работы без необходимости переключаться между разными приложениями для достижения идеального результата.

Это приложение станет незаменимым помощником на всех этапах жизненного цикла цифровой фотографии, по праву считаясь одим из лучших редакторов и органайзеров фотографий для повседневного использования для фотографов любого уровня, предоставляющий исчерпывающий набор фильтров, инструментов и функций для редактирования цифровых снимков. Отображение и обновление фотографий происходит еще быстрее и без потери качества, при этом задействуется меньше оперативной памяти. Аппаратное ускорение для отображения объектов в предварительном просмотре обеспечит более четкое изображение и лучшее приближение. Графическое ускорение позволит быстро производить повороты и выравнивание горизонта.

Фоторедактор приложения поддерживает пакетную обработку для большинства функций, что позволяет экономить время. Zoner Photo Studio включает полный комплект инструментов от А до Я для оптимальной организации работы с фотографиями, обеспечивая полный контроль над библиотекой изображений в сочетании с легкостью и высокой скоростью работы при выполнении трудоемких процессов обработки и упорядочивания фотографий. Вы сможете размечать все важные для вас снимки с помощью рейтингов, ярлыков и геотегов вне зависимости от их количества.

Новая версия программы быстрее, чётче и проще, че когда-либо. В фоторедакторе появились новые современные инструменты для редактирования, была добавлена возможность улучшения фотографий за один клик, внедрен более мощный механизм для поиска дубликатов, усовершенствована работа с RAW-форматом.

Преимущества работы с приложением:

Максимальная производительность благодаря поддержке 64-разрядных процессоров и аппаратного ускорения.

Всестороннее редактирование фотографий, применение современных мощных инструментов, фильтров, настроек, эффектов, рамок.

Возможность полной переработки снимков, включая работу с RAW, 3D, HDR.

Преобразование формата RAW.

Быстрая загрузка фотографий, интуитивно понятный интерфейс.

Удобное управление фотоархивом, расширенный поиск.

Быстрая пакетная обработка фотографий.

Широкие возможности для оформления и улучшения фотографий.

Расширенные функции экспорта и публикации.

Мгновенный предварительный просмотр.

Поддержка EXIF, IPTC и XMP для сохранения всей информации о фотографии.

Работа с EP, EPS и PDF с помощью GhostScript.

Сенсорное управление.

Поддержка дисплеев для устройств, работающих с широким разрешением.

Настраиваемые опции синхронизации и планирования, работающие в фоновом режиме даже когда программа не запущена.

Защита данных, создание резервных копий.

Легкий доступ ко всем службам через личный кабинет Zoner.

Собственная галерея Zonerama для публикации фотоальбомов.

Большое количество обучающих материалов на английском и на русском языках.

Техническая поддержка на русском языке.

Особенности интерфейса: