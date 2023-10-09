Photo Print Pilot для Windows

Описание
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Оценка: 3.37/5 голосов - 19
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 1140 руб.
Версия:2.21.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Фото
Загрузок (сегодня/всего):2 / 42 092 | Статистика
Размер:13,96 Мб
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Photo Print Pilot скриншот № 1
Photo Print Pilot скриншот № 2

Photo Print Pilot - программа печати фотографий для владельцев цифровой камеры, компьютера и принтера в домашних условиях. Программа позволяет отобрать снимки для печати из разных папок и напечатать их в заданном формате. Вы можете легко "перетаскивать" мышкой кадры на макете как вам удобно, выбирать необходимый формат и разрешение фотографий, формат листа бумаги, кадрировать изображения, просматривать выбранное изображение во весь экран.

Программа поддерживает файлы BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF. Имеет большой набор шаблонов расположения фотографий на листе. С Photo Print Pilot печатать легко и удобно!

Что нового в Photo Print Pilot 2.21.0?
  • Добавлено обновление фотографии при изменении в редакторе.
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Отзывы о программе Photo Print Pilot

Андрей про Photo Print Pilot 2.6.1 [22-06-2018]

Программа хорошая. НО! Как убрать надпись "Напечатано в Photo Print Pilot" ?
21 | 52 | Ответить

Виктория про Photo Print Pilot 2.6.1 [13-07-2016]

Программа хорошая. НО! Как убрать надпись "Напечатано в Photo Print Pilot" ?
31 | 44 | Ответить

Вячеслав про Photo Print Pilot 2.4.1 [09-03-2015]

Блин, зачем делать на распечатанных фото надпиcь - Напечатано в Photo Print Pilot??? вот просто зачем, испортить фотку этим.... причем на макете ничего такого нет. Сделали б лимит на печать фото и все, а так только фото портить. Неправильный подход, плохая программа!
32 | 22 | Ответить

Николай про Photo Print Pilot 2.4.1 [07-06-2014]

Пользовался не долго, но понравилось. На А4 можно разместить кучу всего и как угодно, остальное ещё не пробовал, но там есть над чем поработать
5 | 11 | Ответить

Дарик про Photo Print Pilot 2.4.1 [12-05-2014]

Программа супер, без регистрации закачиваешь фото и печатай. Спасибо!
7 | 8 | Ответить

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