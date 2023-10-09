Photo Print Pilot - программа печати фотографий для владельцев цифровой камеры, компьютера и принтера в домашних условиях. Программа позволяет отобрать снимки для печати из разных папок и напечатать их в заданном формате. Вы можете легко "перетаскивать" мышкой кадры на макете как вам удобно, выбирать необходимый формат и разрешение фотографий, формат листа бумаги, кадрировать изображения, просматривать выбранное изображение во весь экран.

Программа поддерживает файлы BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF. Имеет большой набор шаблонов расположения фотографий на листе. С Photo Print Pilot печатать легко и удобно!