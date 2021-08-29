WinStars - программа, которая при помощи новейших 3D-технологий, поможет совершить очень реалистичную и увлекательную экскурсию по нашей Солнечной системе. С помощью нее Вы сможете определить теперешнее местоположение автоматических зондов Voyager 1 и Voyager 2, запущенных в космос для определения границ Солнечной системы еще в 1977 году, а также рассмотреть детальные изображения небесных тел с различных ракурсов.

Основные возможности программы: