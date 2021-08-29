WinStars для Windows

Описание
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Оценка: 4.75/5 голосов - 16
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.219 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Испанский
Разработчик:
Категория:Астрономия
Загрузок (сегодня/всего):0 / 9 157 | Статистика
Размер:21,01 Мб
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WinStars - программа, которая при помощи новейших 3D-технологий, поможет совершить очень реалистичную и увлекательную экскурсию по нашей Солнечной системе. С помощью нее Вы сможете определить теперешнее местоположение автоматических зондов Voyager 1 и Voyager 2, запущенных в космос для определения границ Солнечной системы еще в 1977 году, а также рассмотреть детальные изображения небесных тел с различных ракурсов.

Основные возможности программы:

  • Подробная база данных о 2 500 000 звездах;
  • Каталог 10 000 туманностей, галактик и звездных скоплений;
  • Регулируемое направление наблюдения;
  • Расчет астрономических явлений, видимых с наблюдательного пункта на Земле;
  • Подробная информация о каждом объекте;
  • Расчет позиций основных спутников Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, комет и астероидов;
  • План небесного экватора, эклиптики и сетка азимутальных и экваториальных координат;
  • 3D-отображение планетарных орбит;
  • Большой выбор телескопов;
  • Автоматическое обновление программы и ее компонентов.
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Отзывы о программе WinStars

Знаток про WinStars 2.0 / 3.0.79 [26-07-2020]

У вас указан размер 18,85 Мегабайт₂
но когда скачивается версия 2 (в zip-архиве)
275 Мегабайт₂ (288'706'275 байт₂)
//индекс ₂ - относится к компьютерной системе (посмотрите свойства на файлах, папках по правой кнопке мыши), где 1 килобайт₂ равен 2 в степенене 10 байт//
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Константин про WinStars 2.0.79 R3 [05-01-2017]

Замечательная познавательная программа! Ставил для внуков, но и сам смотрю с ними с удовольствием!
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Alex про WinStars 2.0.79 R1 [30-10-2012]

имею первую версию.программа замечательная.и правда что первая - мобильная.сейчас установлю вторую
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Freddy про WinStars 2.0.79 R1 [13-09-2011]

1-я версия могла копироваться и запускаться из любой директории (по сути - флэш-версия). Вторая уже таких фокусов не позволяет...
До многих планетариев (про Стеллариум промолчу) не дотягивает, но остается любимой
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