AlternateStreamView для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.57 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 053 | Статистика
Размер:54 Кб
AlternateStreamView скриншот № 1

AlternateStreamView - небольшая утилита, которая сканирует выбранные NTFS диски и находит все скрытые альтернативные потоки всех процессов, проходящих в операционной системе. После сканирования и поиска альтернативных потоков пользователь может извлекать информацию о них в указанную папку, удалять ненужные потоки или сохранить список потоков в текстовый, HTML, CSV или XML файл.

Что нового в AlternateStreamView 1.57?
  • Исправлены ошибки
ТОП-сегодня раздела "Мониторинг"
 

скачать MSI AfterburnerMSI Afterburner 4.6.4

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно...

скачать AIDA64 Extreme EditionAIDA64 Extreme Edition 6.75.6100

AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения...

скачать SpeedFanSpeedFan 4.52

SpeedFan - бесплатный и удобный в использовании инструмент для контроля за температурой и...

скачать SpeccySpeccy 1.32.803

Speccy - небольшая бесплатная программа, позволяющая узнать массу полезной информации об...

скачать EVEREST Ultimate EditionEVEREST Ultimate Edition 5.50

EVEREST Ultimate Edition - одно из лучших приложений для диагностики, тестирования и анализа...

скачать FPS MonitorFPS Monitor 5420

Приложение отслеживает состояние компонентов ПК и отображает информацию поверх экрана...

Отзывы о программе AlternateStreamView

Admin

Отзывов о программе AlternateStreamView 1.57 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв