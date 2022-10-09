AlternateStreamView - небольшая утилита, которая сканирует выбранные NTFS диски и находит все скрытые альтернативные потоки всех процессов, проходящих в операционной системе. После сканирования и поиска альтернативных потоков пользователь может извлекать информацию о них в указанную папку, удалять ненужные потоки или сохранить список потоков в текстовый, HTML, CSV или XML файл.