AlternateStreamView для Windows
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.57 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 053 | Статистика
|Размер:
|54 Кб
AlternateStreamView - небольшая утилита, которая сканирует выбранные NTFS диски и находит все скрытые альтернативные потоки всех процессов, проходящих в операционной системе. После сканирования и поиска альтернативных потоков пользователь может извлекать информацию о них в указанную папку, удалять ненужные потоки или сохранить список потоков в текстовый, HTML, CSV или XML файл.
- Исправлены ошибки
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