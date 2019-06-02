ФотоШОУ - программа для создания музыкальных слайд-шоу с красивыми эффектами переходов и оригинальным оформлением. Позволяет добавлять неограниченное число фотографий, вставлять подписи и титры, использовать темы оформления и многое другое. Подготовленные слайд-шоу можно сохранить в виде EXE-файла, скринсейвера или видео, в том числе HD-качества.
Основные возможности:
Создание мультимедийных альбомов из любых фотографий.
Создание собственных музыкальных видеороликов, фото-презентаций продукции, а также мультимедийных открыток.
Большое количество опций, множество разнообразных эффектов и индивидуальные настройки каждого отдельного слайда.
Конвертация готовых слайд-шоу в видео различных форматов (для публикации в Интернет (YouTube, RuTube, ВКонтакте), просмотра на мобильных устройствах (PSP, смартфонах, коммуникаторах), а также в HD-формат).
Наличие функции "Виртуальный экран".
Выбор формата сохранения слайд-шоу (видео, скринсейвер или EXE).
Возможность редактирования готовых слайдов.
Содержит готовые наборы шаблонов слайдов, в том числе титров и фоновых изображений.
AntiDupl.NET - удобная в работе программа, с помощью которой можно легко находить, отображать дубликаты изображений в основных графических форматах (JPEG, GIF, TIFF,
Отзывы о программе ФотоШОУ
Ксения про ФотоШОУ 5.15 [15-03-2018]
Скачала, изучаю. Очень нравится. Недостатков пока необноружила, одни достоинства. | | Ответить
Анатолий про ФотоШОУ 5.15 [26-02-2018]
Хорошая программа. Ничего плохого сказать не могу, только хорошее. С удовольствием делаю слайд-шоу из фотографий для себя и друзей. | | Ответить
Татьяна про ФотоШОУ 5.15 [13-02-2018]
Золото, а не программа. Одно удовольствие в ней делать слайд-шоу. Мне нравится и моим друзьям и родным. За 2 года научилась делать очень интересные клипы. Никакого мошенничества нет. Создатели большие молодцы. | | Ответить
Юрий про ФотоШОУ 5.15 [01-02-2018]
Мошенники, постоянно требующие денег. Вымогатели, одним словом. А прога неплохая, да жаль она служит вымогателям 4 | | Ответить
Вероника Алексеевна про ФотоШОУ 5.15 [09-10-2017]
Замечательная программа. Очень красивые слайд-шоу и фильмы. Спасибо! | | Ответить