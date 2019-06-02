ФотоШОУ для Windows

ФотоШОУ 14.0

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Описание ФотоШОУ 14.0Описание   Скачать ФотоШОУ 14.0СКАЧАТЬ (144,15 Мб) Скриншоты ФотоШОУ 14.0Скриншоты (7)   Статистика ФотоШОУ 14.0Статистика   Отзывы о ФотоШОУ 14.0Отзывы (109)  
Оцените программу!
4.33 из 5, всего оценок - 394
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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ФотоШОУ - программа для создания музыкальных слайд-шоу с красивыми эффектами переходов и оригинальным оформлением. Позволяет добавлять неограниченное число фотографий, вставлять подписи и титры, использовать темы оформления и многое другое. Подготовленные слайд-шоу можно сохранить в виде EXE-файла, скринсейвера или видео, в том числе HD-качества.

Основные возможности:

  • Создание мультимедийных альбомов из любых фотографий.
  • Создание собственных музыкальных видеороликов, фото-презентаций продукции, а также мультимедийных открыток.
  • Большое количество опций, множество разнообразных эффектов и индивидуальные настройки каждого отдельного слайда.
  • Конвертация готовых слайд-шоу в видео различных форматов (для публикации в Интернет (YouTube, RuTube, ВКонтакте), просмотра на мобильных устройствах (PSP, смартфонах, коммуникаторах), а также в HD-формат).
  • Наличие функции "Виртуальный экран".
  • Выбор формата сохранения слайд-шоу (видео, скринсейвер или EXE).
  • Возможность редактирования готовых слайдов.
  • Содержит готовые наборы шаблонов слайдов, в том числе титров и фоновых изображений.
Что нового в ФотоШОУ 14.0?
  • Исправлены ошибки
ФотоШОУ
ФотоШОУ
ФотоШОУ
ФотоШОУ
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 950 руб.
Ограничение в работе программы10 дней, не более 15 слайдов
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 116 100
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото
ТОП-сегодня раздела "Фото"
 

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Отзывы о программе ФотоШОУ

Ксения про ФотоШОУ 5.15 [15-03-2018]

Скачала, изучаю. Очень нравится. Недостатков пока необноружила, одни достоинства.
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Анатолий про ФотоШОУ 5.15 [26-02-2018]

Хорошая программа. Ничего плохого сказать не могу, только хорошее. С удовольствием делаю слайд-шоу из фотографий для себя и друзей.
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Татьяна про ФотоШОУ 5.15 [13-02-2018]

Золото, а не программа. Одно удовольствие в ней делать слайд-шоу. Мне нравится и моим друзьям и родным. За 2 года научилась делать очень интересные клипы. Никакого мошенничества нет. Создатели большие молодцы.
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Юрий про ФотоШОУ 5.15 [01-02-2018]

Мошенники, постоянно требующие денег. Вымогатели, одним словом. А прога неплохая, да жаль она служит вымогателям
4 | | Ответить

Вероника Алексеевна про ФотоШОУ 5.15 [09-10-2017]

Замечательная программа. Очень красивые слайд-шоу и фильмы. Спасибо!
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Читать все отзывы (109) / Добавить отзыв
 