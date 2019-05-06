Dictionary .NET для Windows

Dictionary .NET 9.7.7065

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Описание Dictionary .NET 9.7.7065Описание   Скачать Dictionary .NET 9.7.7065СКАЧАТЬ (553 Кб) Скриншоты Dictionary .NET 9.7.7065Скриншоты (3)   Статистика Dictionary .NET 9.7.7065Статистика   Отзывы о Dictionary .NET 9.7.7065Отзывы (3)  
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4.44 из 5, всего оценок - 50
  • Рейтинг программы - 4.44 из 5
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Dictionary .NET - небольшая, удобная программа-переводчик, использующая сервисы Google Dictionary, Google Translate, Suggest и Wikipedia. Поддерживаются 66 языков, которые можно использовать как в качестве исходных, так и в качестве конечных. Помимо использования для перевода в поле поиска в окне программы, позволяет иметь мгновенный перевод, при чтении электронной почты, документов или работы в Интернете. Не требует установки.

Особенности Dictionary .NET:

  • Функция Smart Translation
  • Перевод выделенного текста через горячие клавиши
  • Полнотекстовый перевод и перевод и отдельных слов
  • Текстовые подсказки
  • Перевод веб-страниц
  • Перевод документов.
  • Поиск в Wikipedia
  • Возможность прослушивать произношение слов и предложений на языке перевода
  • Список подключаемых языков
  • Если программа не используется, окно программы изменяется на часы, показывающие текущее время

Внимание! Для работы требуется Microsoft. NET Framework 2.0 и выше.

Dictionary .NET
Dictionary .NET
Dictionary .NET
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 25 211
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЯзыки - Переводчики
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Отзывы о программе Dictionary .NET

Kostyan707 про Dictionary .NET 8.1.5976 [11-06-2016]

Polnoe govno
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витя про Dictionary .NET 4.0.4267 [09-09-2011]

с директом проблемы связи с сервером а с этой все супер
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Vitalik про Dictionary .NET 3.0.3969 [15-11-2010]

Не очень удобна-Dicter гораздо функциональней.
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