Мини-Кадры для Windows

Мини-Кадры 1.2

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Мини-Кадры 1.2Описание   Скачать Мини-Кадры 1.2СКАЧАТЬ (5,75 Мб) Скриншоты Мини-Кадры 1.2Скриншоты (7)   Статистика Мини-Кадры 1.2Статистика   Отзывы о Мини-Кадры 1.2Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.67 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Мини-Кадры - бесплатная программа для учета персонала, которая позволяет учитывать сотрудников на Вашем предприятии, формировать приказы кадровой службы, учитывать отработанное время и т.д.

Основные функции программы Мини-Кадры:

  • Полный учет информации о сотрудниках (основные данные, фотография, информация об образовании, данные о воинском учете, полный состав семьи и др.).
  • Наличие режима "Календарь кадровика", который позволяет:
    • отображать кадровый состав в виде "шахматки" (календаря по дням);
    • отображать дни недели различными цветами в зависимости от "состояния" сотрудника в конкретный день (был на работе, отсутствовал, болел, в отпуске и т.п.);
    • отображать ввод отработанного времени;
    • отображать дни рождения сотрудников с указанием возраста;
    • выделять юбилеи;
    • отображать "круглые" даты (5, 10,.. лет на фирме).

  • Учет приказов o приеме на работу, об увольнении, отпуске и командировке.
  • Фиксирование всех основных атрибутов приказов (дата, номер и т.п.).
  • Возможность настройки печатной формы приказа.
  • Печать приказов.

 

Что нового в Мини-Кадры 1.2?
  • Автоматическое центрирование и масштабирование окон при первом запуске программы.
  • В карточке сотрудника Увеличена разрядность поля "рег.номер в ПФР" до 15 символов.
Мини-Кадры
Мини-Кадры
Мини-Кадры
Мини-Кадры
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 8 065
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗарплата и кадры
ТОП-сегодня раздела "Зарплата и кадры"
 

Расчет зарплаты в MS Excel 4.2

Расчёт зарплаты - удобная электронная форма расчёта зарплаты в MS Excel, минимальный ручной ввод. Автоматически расчитывает все налоги на зарплату ЕСН, Соц. страх.,

Сотрудники предприятия 2.8.1

Программа Сотрудники предприятия предназначена для работников отдела кадров. В ее функции и возможности входят: ведение базы по сотрудникам предприятия

Табель учета рабочего времени 3.1.1.38

Табель учета рабочего времени - удобная и функциональная программа для отдела кадров и руководителей подразделений (отделов, служб), которая позволяет вести учет

Расчет стажа 1.3

Расчет стажа - программа предназначена для расчета количества лет, месяцев и дней в периоде. Позволяет вводить несколько периодов работы. При этом будет считаться

Программа для печати листков нетрудоспособности 1.6.28

Программа для печати листков нетрудоспособности - бесплатная программа предназначенная для впечатывания информации в стандартный бланк листка нетрудоспособности с

Зачисление зарплаты на карточку 1.0

Зачисление зарплаты на карточку - программа предназначена для предоставления информации в банк для зачисления зарплаты работникам предприятия на пластиковую карту

Отзывы о программе Мини-Кадры

Admin

Отзывов о программе Мини-Кадры 1.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 