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Мини-Кадры 1.2
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Мини-Кадры - бесплатная программа для учета персонала, которая позволяет учитывать сотрудников на Вашем предприятии, формировать приказы кадровой службы, учитывать отработанное время и т.д.
Основные функции программы Мини-Кадры:
- Полный учет информации о сотрудниках (основные данные, фотография, информация об образовании, данные о воинском учете, полный состав семьи и др.).
- Наличие режима "Календарь кадровика", который позволяет:
- отображать кадровый состав в виде "шахматки" (календаря по дням);
- отображать дни недели различными цветами в зависимости от "состояния" сотрудника в конкретный день (был на работе, отсутствовал, болел, в отпуске и т.п.);
- отображать ввод отработанного времени;
- отображать дни рождения сотрудников с указанием возраста;
- выделять юбилеи;
- отображать "круглые" даты (5, 10,.. лет на фирме).
- Учет приказов o приеме на работу, об увольнении, отпуске и командировке.
- Фиксирование всех основных атрибутов приказов (дата, номер и т.п.).
- Возможность настройки печатной формы приказа.
- Печать приказов.
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|Что нового в Мини-Кадры 1.2?
- Автоматическое центрирование и масштабирование окон при первом запуске программы.
- В карточке сотрудника Увеличена разрядность поля "рег.номер в ПФР" до 15 символов.
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