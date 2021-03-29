QuickPasswordGenerator для Windows

Описание
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Оценка: 3.50/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.9.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Пароли
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 654 | Статистика
Размер:1,74 Мб
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QuickPasswordGenerator скриншот № 1

QuickPasswordGenerator - утилита для генерации паролей из ваших предпочтений. Генерирует новый пароль, используя при этом цифры, строчные и прописные буквы алфавита.

Что нового в QuickPasswordGenerator 2.9.2?
  • Добавлены темы: Persian indigo theme, Big persian indigo theme, Blue theme, Green theme, Big green theme.
  • Удалён элемент Process bar.
  • Исправлен генератор паролей. Символы из поля Использовать символы не всегда выводились.
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