QuickPasswordGenerator для Windows
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.9.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|mikle
|Категория:
|Пароли
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 654 | Статистика
|Размер:
|1,74 Мб
|СКАЧАТЬ
QuickPasswordGenerator - утилита для генерации паролей из ваших предпочтений. Генерирует новый пароль, используя при этом цифры, строчные и прописные буквы алфавита.
- Добавлены темы: Persian indigo theme, Big persian indigo theme, Blue theme, Green theme, Big green theme.
- Удалён элемент Process bar.
- Исправлен генератор паролей. Символы из поля Использовать символы не всегда выводились.
Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто...
Небольшая портативная утилита, которая представляет собой простой в использовании...
Advanced Archive Password Recovery 4.54.110
Advanced Archive Password Recovery - программа для восстановления потерянных паролей к архивам, созданным ARJ/WinARJ, ZIP/WinZIP, ACE/WinACE, RAR/WinRAR...
WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в...
WirelessKeyView - не требующая установки небольшая утилита, которая позволяет восстановить ключи...
Advanced RAR Password Recovery 1.53
Advanced RAR Password Recovery (ARPR) - программа для восстановления потеряных паролей к RAR/WinRAR архивам. Она...
Отзывы о программе QuickPasswordGenerator
Admin
Отзывов о программе QuickPasswordGenerator 2.9.2 пока нет, можете добавить...