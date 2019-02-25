Secret Disk для Windows

Secret Disk 4.08

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Описание Secret Disk 4.08Описание   Скачать Secret Disk 4.08СКАЧАТЬ (674 Кб) Скриншоты Secret Disk 4.08Скриншоты (2)   Статистика Secret Disk 4.08Статистика   Отзывы о Secret Disk 4.08Отзывы (4)  
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4.00 из 5, всего оценок - 9
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Secret Disk - программа, которая создает виртуальный диск на Вашем компьютере и позволяет ограничить доступ к конфиденциальной информации при помощи пароля. Для скрытия диска достаточно выбрать опцию "Заблокировать", и при этом диск становится полностью становится невидимым как для пользователей, так и для операционной системы. При сбоях питания или перезагрузке диск также автоматически скрывается.

Что нового в Secret Disk 4.08?
  • Исправлена проблема с падением программы на некоторых Windows 7 даже с правильным паролем.
  • Исправлена проблема, когда пользователь видел пустое окно после ввода правильного пароля для секретного диска.
  • Исправлена проблема с некорректным текстом сообщения в окне программы.
  • Добавлен контроль потока, чтобы предотвратить зависание программы в случае запуска антивируса.
  • Программные коды были перекомпилированы и переподписаны для повышения безопасности.
Скриншоты Secret Disk:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 397
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных
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Отзывы о программе Secret Disk

Слава про Secret Disk 2.03 [03-06-2013]

ну и гамно если честно : ))просто для прикола попробовал..ни о чём просто
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Слава про Secret Disk 2.03 [31-05-2013]

REDSTONE а вы не пробовали снова посатавить эту прогу что бы найти диск снова : ))
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ХХО про Secret Disk 1.35 [23-04-2012]

Программа необходимая, только дополнительный диск создается
на пространстве диска С автоматом, в настройке нельзя изменить.
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REDSTONE про Secret Disk 1.35 [15-08-2011]

Прога простая, но я снес винду и после переустановки не могу найти свои файлы. Где их искать?!
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