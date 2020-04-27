Movavi СлайдШОУ - простая и удобная в использовании программа, позволяющая легко создавать из коллекции цифровых изображений или фотографий красочные слайд-шоу, добавляя в них видеофрагменты, разнообразные переходы, накладывая аудиодорожки и титры.

Работать с программой предельно просто. Добавляем фотографии, как по отдельности так и целыми папками, дополняем наше слайд-шоу любыми видеофрагментами (присутствует возможность видеозахвата с камеры), вставляем переходы между слайдами (более 100 видов аннимированных переходов), выбираем один из готовых треков или загружаем собственную музыку, при этом есть возможность автоматической синхронизации скорости смены слайдов с темпом выбранного музыкального сопровождения. Осталось добавить титры, а их в распоряжении более 20 стилей и обработать фото и видео с помощью самых разнообразных фильтров и спецэффектов. Вот и все!

Программа поддерживает все популярные графические, видео и аудиоформаты. Содержит достаточный инструментарий для редактирования фото, позволяющий улучшить качество снимков:

Корекция цвета

Кадрирование

Поворот и отражение

Масштаб

Хромакей

Выделение и цензура

Стабилизация

Замедленное движение

Полученный фотофильм можно сохранить в любом популярном видеоформате (MP4, AVI, MPG, MOV и пр.) или экспортировать в формат, оптимизированный для просмотра на различных мобильных устройствах (Android, Apple, Samsung Galaxy и т.д.). Кроме всего прочего, с помощью удобных пресетов можно тут же загрузить слайд-шоу в VK, YouTube, Facebook и другие социальные сети.