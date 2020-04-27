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Movavi СлайдШОУ для Windows

Movavi СлайдШОУ 6.5.0

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Описание Movavi СлайдШОУ 6.5.0Описание   Скачать Movavi СлайдШОУ 6.5.0СКАЧАТЬ (57,81 Мб) Скриншоты Movavi СлайдШОУ 6.5.0Скриншоты (7)   Статистика Movavi СлайдШОУ 6.5.0Статистика   Отзывы о Movavi СлайдШОУ 6.5.0Отзывы (0)  
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4.31 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.31 из 5
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Movavi СлайдШОУ - простая и удобная в использовании программа, позволяющая легко создавать из коллекции цифровых изображений или фотографий красочные слайд-шоу, добавляя в них видеофрагменты, разнообразные переходы, накладывая аудиодорожки и титры.

Работать с программой предельно просто. Добавляем фотографии, как по отдельности так и целыми папками, дополняем наше слайд-шоу любыми видеофрагментами (присутствует возможность видеозахвата с камеры), вставляем переходы между слайдами (более 100 видов аннимированных переходов), выбираем один из готовых треков или загружаем собственную музыку, при этом есть возможность автоматической синхронизации скорости смены слайдов с темпом выбранного музыкального сопровождения. Осталось добавить титры, а их в распоряжении более 20 стилей и обработать фото и видео с помощью самых разнообразных фильтров и спецэффектов. Вот и все!

Программа поддерживает все популярные графические, видео и аудиоформаты. Содержит достаточный инструментарий для редактирования фото, позволяющий улучшить качество снимков:

  • Корекция цвета
  • Кадрирование
  • Поворот и отражение
  • Масштаб
  • Хромакей
  • Выделение и цензура
  • Стабилизация
  • Замедленное движение

Полученный фотофильм можно сохранить в любом популярном видеоформате (MP4, AVI, MPG, MOV и пр.) или экспортировать в формат, оптимизированный для просмотра на различных мобильных устройствах (Android, Apple, Samsung Galaxy и т.д.). Кроме всего прочего, с помощью удобных пресетов можно тут же загрузить слайд-шоу в VK, YouTube, Facebook и другие социальные сети.

Размер файла: 57,81 Мб (Загрузок: 7 287)
Movavi СлайдШОУ
Movavi СлайдШОУ
Movavi СлайдШОУ
Movavi СлайдШОУ
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 1199.00 руб.
Ограничение в работе программы7 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)4 / 7 287
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото
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Отзывы о программе Movavi СлайдШОУ

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