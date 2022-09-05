Adobe AIR для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.35/5 голосов - 63
Лицензия: Бесплатная
Версия:33.1.1.932 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Компоненты, библиотеки - Средства разработки
Загрузок (сегодня/всего):61 / 90 147 | Статистика
Размер:7,4 Мб
Adobe AIR скриншот № 1

Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime) - кроссплатформенная среда выполнения, позволяющая разработчикам использовать стандарты HTML/CSS, Ajax, JavaScript, программное обеспечение Adobe Flash Professional и Adobe Flex и язык ActionScript для развертывания веб-приложений, которые реализуются в виде автономных клиентских приложений и на которые не распространяются ограничения, связанные с применением браузера. Согласованная и гибкая среда разработки приложений для различных устройств и платформ, предоставляемая Adobe AIR, основным компонентом Adobe Flash Platform, помогает дизайнерам и разработчикам раскрыть все свои творческие способности.

Функции Adobe AIR:

  • Используя AIR, можно легко перенести готовое HTML или Adobe Flex приложение на компьютер пользователя.
  • Приложения имеют доступ к файловой системе, буферу обмена, имеется поддержка нескольких окон, технологии drag and drop.
  • Поддерживается мобильными операционными системами Android, BlackBerry Tablet OS и iOS, а также ТВ-устройствами.
Что нового в Adobe AIR 33.1.1.932?
  • Исправлены ошибки.
ТОП-сегодня раздела "Компоненты, библиотеки"
 

скачать Microsoft Visual C++ RedistributableMicrosoft Visual C++ Redistributable 2015-2019 (14.25.28508)

Распространяемый компонент Microsoft Visual C++ для Visual Studio 2015, 2017 и 2019, поскольку в VS 2015 и более...

скачать Adobe AIRAdobe AIR 33.1.1.743

Adobe AIR - среда для выполнения, благодаря которой появляется возможность преобразовать...

скачать Microsoft Visual C++ Redistributable PackageMicrosoft Visual C++ Redistributable Package 2010

Microsoft Visual C++ Redistributable Package - пакет, устанавливающий компоненты среды выполнения библиотек...

скачать ShellExViewShellExView 2.01

ShellExView - небольшая бесплатная утилита, которая отображает список всех компонентов,...

скачать DLL Export ViewerDLL Export Viewer 1.66

DLL Export Viewer - утилита, которая отображает в виде списка информацию о всех экспортированных функциях и виртуальных адресах памяти для выбранного DLL...

скачать GTK+GTK+ 3.18.3

GTK+ - кроссплатформенная библиотека для создания графического интерфейса пользователя (GUI)...

Отзывы о программе Adobe AIR

Никита про Adobe AIR 32.0.0.116 [06-02-2020]

Скачал, выбрал что бы скачать с официального сайта, всё работает, спасибо!
1 | 8 | Ответить

Валентин про Adobe AIR 32.0.0.89 [18-02-2019]

Скачал,установил,все норма работает.Хороший сайт!18.02.19г
3 | 6 | Ответить

апапева про Adobe AIR 27.0.0.124 [30-10-2017]

Что за ерунда?.. написано операционка Виндовз, а ссылка для андроида.. На андроиде стоит виндовз? Для чего этот Аир?
2 | 9 | Ответить

Слон в ответ апапева про Adobe AIR 27.0.0.124 [31-10-2017]

Что ты курил???
6 | 7 | Ответить

Няшка про Adobe AIR 20.0.0.204 [23-12-2015]

Блин, спасибо, что держите бекапы инсталов, у себя на серваке, а то уже неделю не мог скачать с оф. сайта.
Огромная благодарочка.
5 | 5 | Ответить

Роман про Adobe AIR 18.0.0.144 [06-07-2015]

хорошая программа для игр всё работает нормально проверял на игре winter voices complete pack 2013 pc лицензия ,спасибо
4 | 4 | Ответить

Читать все отзывы (8) / Добавить отзыв