Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime) - кроссплатформенная среда выполнения, позволяющая разработчикам использовать стандарты HTML/CSS, Ajax, JavaScript, программное обеспечение Adobe Flash Professional и Adobe Flex и язык ActionScript для развертывания веб-приложений, которые реализуются в виде автономных клиентских приложений и на которые не распространяются ограничения, связанные с применением браузера. Согласованная и гибкая среда разработки приложений для различных устройств и платформ, предоставляемая Adobe AIR, основным компонентом Adobe Flash Platform, помогает дизайнерам и разработчикам раскрыть все свои творческие способности.

Функции Adobe AIR: