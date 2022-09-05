Adobe AIR для Windows
|Оценка:
|4.35/5 голосов - 63
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|33.1.1.932 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Adobe Systems Incorporated
|Категории:
|Компоненты, библиотеки - Средства разработки
|Загрузок (сегодня/всего):
|61 / 90 147 | Статистика
|Размер:
|7,4 Мб
Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime) - кроссплатформенная среда выполнения, позволяющая разработчикам использовать стандарты HTML/CSS, Ajax, JavaScript, программное обеспечение Adobe Flash Professional и Adobe Flex и язык ActionScript для развертывания веб-приложений, которые реализуются в виде автономных клиентских приложений и на которые не распространяются ограничения, связанные с применением браузера. Согласованная и гибкая среда разработки приложений для различных устройств и платформ, предоставляемая Adobe AIR, основным компонентом Adobe Flash Platform, помогает дизайнерам и разработчикам раскрыть все свои творческие способности.
Функции Adobe AIR:
- Используя AIR, можно легко перенести готовое HTML или Adobe Flex приложение на компьютер пользователя.
- Приложения имеют доступ к файловой системе, буферу обмена, имеется поддержка нескольких окон, технологии drag and drop.
- Поддерживается мобильными операционными системами Android, BlackBerry Tablet OS и iOS, а также ТВ-устройствами.
- Исправлены ошибки.
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Отзывы о программе Adobe AIR
Никита про Adobe AIR 32.0.0.116 [06-02-2020]
Скачал, выбрал что бы скачать с официального сайта, всё работает, спасибо!
1 | 8 | Ответить
Валентин про Adobe AIR 32.0.0.89 [18-02-2019]
Скачал,установил,все норма работает.Хороший сайт!18.02.19г
3 | 6 | Ответить
апапева про Adobe AIR 27.0.0.124 [30-10-2017]
Что за ерунда?.. написано операционка Виндовз, а ссылка для андроида.. На андроиде стоит виндовз? Для чего этот Аир?
2 | 9 | Ответить
Няшка про Adobe AIR 20.0.0.204 [23-12-2015]
Блин, спасибо, что держите бекапы инсталов, у себя на серваке, а то уже неделю не мог скачать с оф. сайта.
Огромная благодарочка.
5 | 5 | Ответить
Роман про Adobe AIR 18.0.0.144 [06-07-2015]
хорошая программа для игр всё работает нормально проверял на игре winter voices complete pack 2013 pc лицензия ,спасибо
4 | 4 | Ответить