ShellExView для Windows

ShellExView 2.00

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание ShellExView 2.00Описание   Скачать ShellExView 2.00СКАЧАТЬ (69 Кб) Скриншоты ShellExView 2.00Скриншоты (1)   Статистика ShellExView 2.00Статистика   Отзывы о ShellExView 2.00Отзывы (2)  
Оцените программу!
3.91 из 5, всего оценок - 27
  • Рейтинг программы - 3.91 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ShellExView - небольшая бесплатная утилита, которая отображает список всех компонентов, расширяющих оболочку операционной системы Windows. Программа предоставляет пользователю массу полезной информации, а также дает возможность отключать и включать отдельные компоненты.

Дополнительные файлы к программе:

Что нового в ShellExView 2.00?
  • Исправлены ошибки
ShellExView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)18 / 76 054
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКомпоненты, библиотеки - Расширения
ТОП-сегодня раздела "Компоненты, библиотеки"
 

Microsoft Visual C++ Redistributable Package 2010

Microsoft Visual C++ Redistributable Package - пакет, устанавливающий компоненты среды выполнения библиотек Visual C++, необходимых для запуска приложений,

Adobe AIR 32.0.0.89

Adobe AIR - среда для выполнения, благодаря которой появляется возможность преобразовать существующие веб-сервисы, написанные с использованием Flash, ActionScript,

FreeReport 2.34

FreeReport - Компонент для построения отчетов, представляет собой сочетание дизайнера, генератора и Preview отчетов в одном флаконе. По возможностям примерно

ShellExView 1.97

ShellExView - небольшая бесплатная утилита, которая отображает список всех компонентов, расширяющих оболочку операционной системы Windows. Программа предоставляет

DLL Export Viewer 1.65

DLL Export Viewer - утилита, которая отображает в виде списка информацию о всех экспортированных функциях и виртуальных адресах памяти для выбранного DLL

Algoritms 1.1

Algoritms - Библиотека алгоритмов по программированию на Pascal, Delphi, C++, Assambler

скачать Adguard

Отзывы о программе ShellExView

1 про ShellExView 1.97 [05-06-2018]

тупой сайт говно
2 | 1 | Ответить

Tryndec про ShellExView 1.86 [31-03-2014]

Не сильна программа в отношении расширений сторонних издателей программ.
При запуске от имени администратора в версиях 32\64 тупо не видит расширения Acronis. Эксперимент с отключением всех не майкрософтовских расширений оболочки и перезагрузки тоже провалился. Так что по прежнему копаться в реестре придётся самому.
[Win7-x64-SP1]
1 | 32 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 