Microsoft Visual C++ Redistributable Package 2010
Microsoft Visual C++ Redistributable Package - пакет, устанавливающий компоненты среды выполнения библиотек Visual C++, необходимых для запуска приложений,
Adobe AIR 32.0.0.89
Adobe AIR - среда для выполнения, благодаря которой появляется возможность преобразовать существующие веб-сервисы, написанные с использованием Flash, ActionScript,
FreeReport 2.34
FreeReport - Компонент для построения отчетов, представляет собой сочетание дизайнера, генератора и Preview отчетов в одном флаконе. По возможностям примерно
ShellExView 1.97
ShellExView - небольшая бесплатная утилита, которая отображает список всех компонентов, расширяющих оболочку операционной системы Windows. Программа предоставляет
DLL Export Viewer 1.65
DLL Export Viewer - утилита, которая отображает в виде списка информацию о всех экспортированных функциях и виртуальных адресах памяти для выбранного DLL
Algoritms 1.1
Algoritms - Библиотека алгоритмов по программированию на Pascal, Delphi, C++, Assambler