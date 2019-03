ТОП-сегодня раздела "Компоненты, библиотеки" Microsoft Visual C++ Redistributable Package 2010 Microsoft Visual C++ Redistributable Package - пакет, устанавливающий компоненты среды выполнения библиотек Visual C++, необходимых для запуска приложений, Adobe AIR 32.0.0.89 Adobe AIR - среда для выполнения, благодаря которой появляется возможность преобразовать существующие веб-сервисы, написанные с использованием Flash, ActionScript, FreeReport 2.34 FreeReport - Компонент для построения отчетов, представляет собой сочетание дизайнера, генератора и Preview отчетов в одном флаконе. По возможностям примерно ShellExView 1.97 ShellExView - небольшая бесплатная утилита, которая отображает список всех компонентов, расширяющих оболочку операционной системы Windows. Программа предоставляет DLL Export Viewer 1.65 DLL Export Viewer - утилита, которая отображает в виде списка информацию о всех экспортированных функциях и виртуальных адресах памяти для выбранного DLL Algoritms 1.1 Algoritms - Библиотека алгоритмов по программированию на Pascal, Delphi, C++, Assambler