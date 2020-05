Microsoft Visual C++ Redistributable - пакет, устанавливающий компоненты среды выполнения библиотек Visual C++, необходимых для запуска приложений, разработанных с помощью Visual C++, на компьютере без установленной среды Visual C++ 2015, 2017 и 2019 (в Visual Studio 2015 и более поздних версиях используется одна универсальная CRT). Также включает в себя такие компоненты, как C Runtime (CRT), Standard C++, ATL, MFC, OpenMP и MSDIA библиотеки.