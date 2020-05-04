Программы для Windows » Система » другое » Microsoft Visual C++ Redistributable для Windows
Microsoft Visual C++ Redistributable для Windows

Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2019 (14.25.28508)

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2019 (14.25.28508)Описание   Скачать Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2019 (14.25.28508)СКАЧАТЬ (13,75 Мб) Скриншоты Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2019 (14.25.28508)Скриншоты (2)   Статистика Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2019 (14.25.28508)Статистика   Отзывы о Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2019 (14.25.28508)Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Microsoft Visual C++ Redistributable - пакет, устанавливающий компоненты среды выполнения библиотек Visual C++, необходимых для запуска приложений, разработанных с помощью Visual C++, на компьютере без установленной среды Visual C++ 2015, 2017 и 2019 (в Visual Studio 2015 и более поздних версиях используется одна универсальная CRT). Также включает в себя такие компоненты, как C Runtime (CRT), Standard C++, ATL, MFC, OpenMP и MSDIA библиотеки.

Microsoft Visual C++ Redistributable
Microsoft Visual C++ Redistributable
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Компоненты, библиотеки
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

Windows 7 USB/DVD Download Tool 1.0.30.0

Windows 7 USB/DVD Download Tool - отличный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно легко создать загрузочный диск или флешку, что делает его

Process Lasso 9.7.5.44

Process Lasso - Небольшая утилита для операционных систем Windows, которая позволяет вручную или автоматически манипулировать процессами, запущенными на вашем

UNetbootin 6.77

UNetbootin - мультиплатформенная утилита, при помощи которой можно легко устанавливать различные Linux/BSD дистрибутивы на раздел жёсткого диска или USB-накопитель

MapKeyboard 2.1

MapKeyboard - небольшая бесплатная утилита с помощью которой можно легко переназначить или полностью отключить кнопки на клавиатуре. Программа будет полезна

ASUS Fan Xpert 1.00.13

ASUS Fan Xpert - удобная утилита для материнских плат производства ASUS, с помощью которой можно не входя в BIOS регулировать скорость вращения крыльчатки

BootRacer 7.90 Rus

BootRacer - небольшая утилита, которая позволяет автоматически проверять скорость загрузки системы при каждом запуске компьютера

скачать Adguard

Отзывы о программе Microsoft Visual C++ Redistributable

Admin

Отзывов о программе Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2019 (14.25.28508) пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 