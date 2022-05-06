Простой веб-сервер для Windows
|Оценка:
|4.22/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.23 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Иван Курченко
|Категория:
|Web серверы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 8 083 | Статистика
|Размер:
|330 Кб
Простой веб-сервер - легкая в использовании программа, которая предназначена для отладки и публикации HTML-сайтов, без необходимости поднятия IIS или установки Apache.
При запуске необходимо указать каталог на локальном компьютере, который будет являться корнем вашего сайта, и нажать кнопку "Старт". Проверить работу сайта можно, набрав в адресной строке браузера "//127.0.0.1/index.html". При первом запуске программы с параметром -h (например, из ярлыка в меню автозагрузки), окно программы не показывается, а веб-сервер автоматически стартует с последним рабочим каталогом-корнем.
- Исправлена запись в журнал запросов
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Отзывы о программе Простой веб-сервер
Денис про Простой веб-сервер 1.21 [26-09-2017]
Спасибо удобная программа, единственно при запуске пытается ломится (уж не знаю зачем) по какому то IP адресу, ловите файрволом если это критично.
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Ильнур про Простой веб-сервер 1.21 [25-01-2014]
Эта программа автоматически использует порт 80?? а он занят. Можно как нить поменять?
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AlexNirt12 про Простой веб-сервер 1.21 [06-10-2012]
то есть можно напрямую выложить все что есть на локальном компе ?? =)) , у меня есть эта программа , спасибо за это ;)
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