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Простой веб-сервер для Windows

Описание
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Оценка: 4.22/5 голосов - 9
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.23 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Web серверы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 8 083 | Статистика
Размер:330 Кб
Простой веб-сервер скриншот № 1

Простой веб-сервер - легкая в использовании программа, которая предназначена для отладки и публикации HTML-сайтов, без необходимости поднятия IIS или установки Apache.

При запуске необходимо указать каталог на локальном компьютере, который будет являться корнем вашего сайта, и нажать кнопку "Старт". Проверить работу сайта можно, набрав в адресной строке браузера "//127.0.0.1/index.html". При первом запуске программы с параметром -h (например, из ярлыка в меню автозагрузки), окно программы не показывается, а веб-сервер автоматически стартует с последним рабочим каталогом-корнем.

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Отзывы о программе Простой веб-сервер

Денис про Простой веб-сервер 1.21 [26-09-2017]

Спасибо удобная программа, единственно при запуске пытается ломится (уж не знаю зачем) по какому то IP адресу, ловите файрволом если это критично.
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Ильнур про Простой веб-сервер 1.21 [25-01-2014]

Эта программа автоматически использует порт 80?? а он занят. Можно как нить поменять?
2 | 15 | Ответить

AlexNirt12 про Простой веб-сервер 1.21 [06-10-2012]

хорошая программа
3 | 3 | Ответить

AlexNirt12 про Простой веб-сервер 1.21 [06-10-2012]

то есть можно напрямую выложить все что есть на локальном компе ?? =)) , у меня есть эта программа , спасибо за это ;)
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