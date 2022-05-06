Простой веб-сервер - легкая в использовании программа, которая предназначена для отладки и публикации HTML-сайтов, без необходимости поднятия IIS или установки Apache.

При запуске необходимо указать каталог на локальном компьютере, который будет являться корнем вашего сайта, и нажать кнопку "Старт". Проверить работу сайта можно, набрав в адресной строке браузера "//127.0.0.1/index.html". При первом запуске программы с параметром -h (например, из ярлыка в меню автозагрузки), окно программы не показывается, а веб-сервер автоматически стартует с последним рабочим каталогом-корнем.