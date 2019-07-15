Laragon для Windows

Laragon 4.0.14

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Описание Laragon 4.0.14Описание   Скачать Laragon 4.0.14СКАЧАТЬ (132,41 Мб) Скриншоты Laragon 4.0.14Скриншоты (8)   Статистика Laragon 4.0.14Статистика   Отзывы о Laragon 4.0.14Отзывы (0)  
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Laragon - портативная, изолированная, мощная и универсальная среда разработки для PHP, Node.js, Python, Java, Go, Ruby. Приложение отлично подходит для создания и управления современными веб-приложениями.

Присутствует "Быстрая установка" WordPress, Drupal, Joomla, Laravel и других популярных CMS, имеется возможность создавать локальные SSL-сертификаты на локальных проектах, менять версии PHP, Nginx и MySQL.

Особенности приложения:

  • Простота в эксплуатации.
  • Возможность самостоятельно добавлять нужные версии PHP, Apache, Nginx, MySQL, PostgreSQL, MongoDB.
  • Laragon создает изолированную среду в вашей ОС и не будет засорять ее лишними файлами и папками.
  • "Быстрая установка" WordPress, Drupal, Joomla, Laravel и других популярных CMS.
  • Портативность - можно перемещать папку Laragon на другие диски, ПК, синхронизировать с облаком и т.д.
  • Возможность создавать локальные SSL-сертификаты на локальных проектах.
  • Идеально походит для создания современных веб-приложений.

 

Laragon
Laragon
Laragon
Laragon
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWeb серверы - Средства разработки
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Отзывы о программе Laragon

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