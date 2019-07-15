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Laragon 4.0.14
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Laragon - портативная, изолированная, мощная и универсальная среда разработки для PHP, Node.js, Python, Java, Go, Ruby. Приложение отлично подходит для создания и управления современными веб-приложениями.
Присутствует "Быстрая установка" WordPress, Drupal, Joomla, Laravel и других популярных CMS, имеется возможность создавать локальные SSL-сертификаты на локальных проектах, менять версии PHP, Nginx и MySQL.
Особенности приложения:
- Простота в эксплуатации.
- Возможность самостоятельно добавлять нужные версии PHP, Apache, Nginx, MySQL, PostgreSQL, MongoDB.
- Laragon создает изолированную среду в вашей ОС и не будет засорять ее лишними файлами и папками.
- "Быстрая установка" WordPress, Drupal, Joomla, Laravel и других популярных CMS.
- Портативность - можно перемещать папку Laragon на другие диски, ПК, синхронизировать с облаком и т.д.
- Возможность создавать локальные SSL-сертификаты на локальных проектах.
- Идеально походит для создания современных веб-приложений.
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