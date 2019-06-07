XAMPP - кроссплатформенный дистрибутив Apache, включающий в себя различные дополнительные инструменты, а именно MySQL, PHP и Perl. Используется в качестве локального веб-сервера, который является незаменимым инструментом при создании или обслуживании веб-сайта.

Приложение предоставляет разработчикам простой и удобный способ тестирования динамических веб-страниц без доступа к Интернету. Программа включает в себя новейшие версии Mercury и Tomcat. С помощью XAMPP можно управлять базами данных MySQL и SQLite, создавать удаленное подключение с помощью встроенного FTP-сервера FileZilla.

По умолчанию все службы остановлены, поэтому пользователю нужно вручную запускать необходимые службы и администрировать их. В настройках службы можно указать, чтобы панель управления XAMPP запускалась как служба и автоматически активировала определенные модули при старте приложения. Также присутствует возможность настроить учетную запись и пароль для безопасного доступа.