XAMPP для Windows

XAMPP 7.3.6 / 7.2.19 / 7.1.30

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание XAMPP 7.3.6 / 7.2.19 / 7.1.30Описание   Скачать XAMPP 7.3.6 / 7.2.19 / 7.1.30СКАЧАТЬ (148,8 Мб) Скриншоты XAMPP 7.3.6 / 7.2.19 / 7.1.30Скриншоты (3)   Статистика XAMPP 7.3.6 / 7.2.19 / 7.1.30Статистика   Отзывы о XAMPP 7.3.6 / 7.2.19 / 7.1.30Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

XAMPP - кроссплатформенный дистрибутив Apache, включающий в себя различные дополнительные инструменты, а именно MySQL, PHP и Perl. Используется в качестве локального веб-сервера, который является незаменимым инструментом при создании или обслуживании веб-сайта.

Приложение предоставляет разработчикам простой и удобный способ тестирования динамических веб-страниц без доступа к Интернету. Программа включает в себя новейшие версии Mercury и Tomcat. С помощью XAMPP можно управлять базами данных MySQL и SQLite, создавать удаленное подключение с помощью встроенного FTP-сервера FileZilla.

По умолчанию все службы остановлены, поэтому пользователю нужно вручную запускать необходимые службы и администрировать их. В настройках службы можно указать, чтобы панель управления XAMPP запускалась как служба и автоматически активировала определенные модули при старте приложения. Также присутствует возможность настроить учетную запись и пароль для безопасного доступа.

XAMPP
XAMPP
XAMPP
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWeb серверы - Средства разработки
ТОП-сегодня раздела "Web серверы"
 

Apache HTTP Server 2.4.18

Apache HTTP Server самый популярный веб-сервер в Интернете с апреля 1996 года. Распространяется с открытым исходным кодом, поддерживает большинство известных

Courier Mail Server 3.09

Courier Mail Server - Сервер электронной почты. Компактный, простой в настройке и эксплуатации, многопоточный, содержит Web-сервер

PHPTriad 2.2.1

PHPTriad - лучший набор для вебмастера (для отладки скриптов), это инсталяционный пакет, который установит под любую Windows сразу Apache + mySQL + PHP + Perl +

Eproxy Proxy Server 4.28

Eproxy Proxy Server - http/https/ftp прокси-сервер. Прокси-сервер – это программа, с помощью которой все ваши компьютеры смогут одновременно работать в интернете

Простой веб-сервер 1.21

Простой веб-сервер - легкая в использовании программа, которая предназначена для отладки и публикации HTML-сайтов, без необходимости поднятия IIS или установки

ApacheConf 7.2

ApacheConf - позволяет редактировать основной конфигурационный файл Apache сервера httpd.conf, используя графический интерфейс (GUI). Представляет всю информацию из

скачать Adguard

Отзывы о программе XAMPP

Admin

Отзывов о программе XAMPP 7.3.6 / 7.2.19 / 7.1.30 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 