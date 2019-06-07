Apache HTTP Server 2.4.18
Apache HTTP Server самый популярный веб-сервер в Интернете с апреля 1996 года. Распространяется с открытым исходным кодом, поддерживает большинство известных
Courier Mail Server 3.09
Courier Mail Server - Сервер электронной почты. Компактный, простой в настройке и эксплуатации, многопоточный, содержит Web-сервер
PHPTriad 2.2.1
PHPTriad - лучший набор для вебмастера (для отладки скриптов), это инсталяционный пакет, который установит под любую Windows сразу Apache + mySQL + PHP + Perl +
Eproxy Proxy Server 4.28
Eproxy Proxy Server - http/https/ftp прокси-сервер. Прокси-сервер – это программа, с помощью которой все ваши компьютеры смогут одновременно работать в интернете
Простой веб-сервер 1.21
Простой веб-сервер - легкая в использовании программа, которая предназначена для отладки и публикации HTML-сайтов, без необходимости поднятия IIS или установки
ApacheConf 7.2
ApacheConf - позволяет редактировать основной конфигурационный файл Apache сервера httpd.conf, используя графический интерфейс (GUI). Представляет всю информацию из