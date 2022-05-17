Open Server для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.4.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Средства разработки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:770,3 Мб
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Open Server - мощная портативная программная среда, созданная специально для веб-разработчиков, включающая в себя тщательно подобранный набор серверного программного обеспечения (Apache, Nginx, Sendmail, Ghostscript, PHPMyAdmin, MariaDB, Memcached, MongoDB, MySQL, PostgreSQL, Redis, различные PHP модули и дополнительные расширения и пр.), а также удобную управляющую утилиту, которая обладает мощными возможностями по администрированию и настройке всех доступных компонентов.

Кроме того включен пакет программ для начинающих веб-разработчиков, как например Opera, Sublime, WinSCP, Simplewall, Jcpicker, Bright Master.

Данный инструмент широко используется с целью разработки, отладки и тестирования веб-проектов, а также для предоставления веб-сервисов в локальных сетях.

Возможности программы Open Server:

  • Работа из системного трея.
  • Не требует установки (портативность).
  • Быстрые старт и остановка.
  • Автостарт сервера при запуске программы.
  • Несколько режимов управления доменами.
  • Монтирование виртуального диска.
  • Поддержка управления через командную строку.
  • Поддержка профилей настроек.
  • Удобный просмотр логов всех компонентов.
  • Переключение HTTP, MySQL и PHP модулей.
  • Подробная и понятная документация.
  • Быстрый доступ к шаблонам конфигурации.
  • Автозапуск программ по списку.
  • Возможность одновременной работы с Denwer, Xampp и т.д.
  • Работа на локальном/сетевом/внешнем IP.
  • Поддержка SSL без всякой дополн. настройки.
  • Создание домена путем создания обычной папки.
  • Поддержка кириллических доменов.
  • Поддержка алиасов (доменных указателей).
  • Защита сервера от внешнего доступа.
  • Punycode конвертер доменных имён.
  • Набор популярных сторонних расширений PHP.
  • Планировщик заданий (cron).
  • Создание локального поддомена без потери видимости основного домена в сети интернет.
  • и многое другое...
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