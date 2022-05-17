Open Server - мощная портативная программная среда, созданная специально для веб-разработчиков, включающая в себя тщательно подобранный набор серверного программного обеспечения (Apache, Nginx, Sendmail, Ghostscript, PHPMyAdmin, MariaDB, Memcached, MongoDB, MySQL, PostgreSQL, Redis, различные PHP модули и дополнительные расширения и пр.), а также удобную управляющую утилиту, которая обладает мощными возможностями по администрированию и настройке всех доступных компонентов.

Кроме того включен пакет программ для начинающих веб-разработчиков, как например Opera, Sublime, WinSCP, Simplewall, Jcpicker, Bright Master.

Данный инструмент широко используется с целью разработки, отладки и тестирования веб-проектов, а также для предоставления веб-сервисов в локальных сетях.

Возможности программы Open Server: