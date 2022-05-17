Open Server для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|OSPanel.io
|Категория:
|Средства разработки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|770,3 Мб
Open Server - мощная портативная программная среда, созданная специально для веб-разработчиков, включающая в себя тщательно подобранный набор серверного программного обеспечения (Apache, Nginx, Sendmail, Ghostscript, PHPMyAdmin, MariaDB, Memcached, MongoDB, MySQL, PostgreSQL, Redis, различные PHP модули и дополнительные расширения и пр.), а также удобную управляющую утилиту, которая обладает мощными возможностями по администрированию и настройке всех доступных компонентов.
Кроме того включен пакет программ для начинающих веб-разработчиков, как например Opera, Sublime, WinSCP, Simplewall, Jcpicker, Bright Master.
Данный инструмент широко используется с целью разработки, отладки и тестирования веб-проектов, а также для предоставления веб-сервисов в локальных сетях.
Возможности программы Open Server:
- Работа из системного трея.
- Не требует установки (портативность).
- Быстрые старт и остановка.
- Автостарт сервера при запуске программы.
- Несколько режимов управления доменами.
- Монтирование виртуального диска.
- Поддержка управления через командную строку.
- Поддержка профилей настроек.
- Удобный просмотр логов всех компонентов.
- Переключение HTTP, MySQL и PHP модулей.
- Подробная и понятная документация.
- Быстрый доступ к шаблонам конфигурации.
- Автозапуск программ по списку.
- Возможность одновременной работы с Denwer, Xampp и т.д.
- Работа на локальном/сетевом/внешнем IP.
- Поддержка SSL без всякой дополн. настройки.
- Создание домена путем создания обычной папки.
- Поддержка кириллических доменов.
- Поддержка алиасов (доменных указателей).
- Защита сервера от внешнего доступа.
- Punycode конвертер доменных имён.
- Набор популярных сторонних расширений PHP.
- Планировщик заданий (cron).
- Создание локального поддомена без потери видимости основного домена в сети интернет.
- и многое другое...
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