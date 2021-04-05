Highlight для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Andre Simon
|Категории:
|другое - Средства разработки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 4 841 | Статистика
|Размер:
|8,57 Мб
|СКАЧАТЬ
Highlight - полезный инструмент, с помощью которого можно конвертировать исходный программный код в HTML, XHTML, RTF, LaTeX, TeX и XSL-FO файлы.
Программа распознает более 120 языков программирования, присутствует выделение ключевых слов, типов, строк, чисел, управляющих последовательностей, комментариев и символов, подсветка синтаксиса, настраиваемые цветовые схемы, пакетная обработка каталогов и многое другое.
- Исправлены ошибки
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