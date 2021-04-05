Highlight - полезный инструмент, с помощью которого можно конвертировать исходный программный код в HTML, XHTML, RTF, LaTeX, TeX и XSL-FO файлы.

Программа распознает более 120 языков программирования, присутствует выделение ключевых слов, типов, строк, чисел, управляющих последовательностей, комментариев и символов, подсветка синтаксиса, настраиваемые цветовые схемы, пакетная обработка каталогов и многое другое.