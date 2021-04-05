Highlight для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - Средства разработки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 4 841 | Статистика
Размер:8,57 Мб
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Highlight - полезный инструмент, с помощью которого можно конвертировать исходный программный код в HTML, XHTML, RTF, LaTeX, TeX и XSL-FO файлы.

Программа распознает более 120 языков программирования, присутствует выделение ключевых слов, типов, строк, чисел, управляющих последовательностей, комментариев и символов, подсветка синтаксиса, настраиваемые цветовые схемы, пакетная обработка каталогов и многое другое.

Что нового в Highlight 4.0?
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