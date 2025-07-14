Opencode для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.3.2 Beta | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SST
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|26.89 Мб
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Opencode — утилита для разработчиков, представляет собой интеграцию ИИ непосредственно в терминал, позволяет работать с крупными языковыми моделями (LLM) напрямую из командной строки и автоматизировать повседневные задачи программирования. В отличие от обычных чат-ботов, предоставляет более широкий функционал: помимо генерации текста и подсказок, может открывать и редактировать файлы, запускать тесты и отслеживать изменения в коде. Все выполненные действия отображаются прозрачно, и пользователь сохраняет полный контроль над принятыми решениями.
Поддерживает более 75 моделей ИИ, включая популярные решения от Anthropic, OpenAI, Google и других. Это позволяет использовать как облачные, так и локальные модели. Приложение автоматически подбирает необходимые языковые серверы (LSP) в зависимости от языка программирования, обеспечивает более точный анализ структуры проекта и выявляет потенциальные ошибки. Также обеспечивает параллельную работу с несколькими сеансами, что особенно актуально при ведении сложных или многозадачных проектов.
Список основных возможностей Opencode:
- Встраивает AI-помощника непосредственно в терминал.
- Автоматически определяет и загружает LSP (Language Server Protocol) на основе языка проекта.
- Умеет редактировать файлыв, запускать тесты, анализировать ошибки и изменять код.
- Прозрачный контроль всех изменений с возможностью одобрения или отката.
- Поддерживает параллельную работу с несколькими сеансами, каждый в своём потоке.
- Работает с более чем 75 крупными языковыми моделями, включая Claude, GPT, Gemini, DeepSeek и Copilot.
- Минимально вмешавается в структуру системы, работает в терминале без графического интерфейса.
- Упрощает выполнение рутинных задач программирования.
- Поддерживает облачные и локальные модели.
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