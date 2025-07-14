Opencode — утилита для разработчиков, представляет собой интеграцию ИИ непосредственно в терминал, позволяет работать с крупными языковыми моделями (LLM) напрямую из командной строки и автоматизировать повседневные задачи программирования. В отличие от обычных чат-ботов, предоставляет более широкий функционал: помимо генерации текста и подсказок, может открывать и редактировать файлы, запускать тесты и отслеживать изменения в коде. Все выполненные действия отображаются прозрачно, и пользователь сохраняет полный контроль над принятыми решениями.

Поддерживает более 75 моделей ИИ, включая популярные решения от Anthropic, OpenAI, Google и других. Это позволяет использовать как облачные, так и локальные модели. Приложение автоматически подбирает необходимые языковые серверы (LSP) в зависимости от языка программирования, обеспечивает более точный анализ структуры проекта и выявляет потенциальные ошибки. Также обеспечивает параллельную работу с несколькими сеансами, что особенно актуально при ведении сложных или многозадачных проектов.

Список основных возможностей Opencode: