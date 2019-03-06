XnConvert для macOS

XnConvert 1.80 для Mac

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Описание XnConvert 1.80 для MacОписание   Скачать XnConvert 1.80 для MacСКАЧАТЬ (17,3 Мб) Скриншоты XnConvert 1.80 для MacСкриншоты (9)   Статистика XnConvert 1.80 для MacСтатистика   Отзывы о XnConvert 1.80 для MacОтзывы (0)  
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XnConvert -  простой и удобный графический редактор, поддерживающий более 500 самых распространенных графических форматов. Он предназначен для обработки и конвертирования графических файлов.

Основные возможности:

  • автообрезка;
  • применение различных графических фильтров к изображению;
  • коррекция цвета;
  • наложение водяных знаков;
  • вращение изображения;
  • применение спецэффектов: 3D рамка, мозаика, черно-белое кино и многие другие.
Что нового в XnConvert 1.80 для Mac?
  • Исправлены ошибки.
XnConvert
XnConvert
XnConvert
XnConvert
Статус программы Бесплатная
ОперационкаmacOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 027
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Редакторы
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Отзывы о программе XnConvert

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