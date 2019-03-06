XnConvert для Windows

XnConvert 1.80

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Описание XnConvert 1.80Описание   Скачать XnConvert 1.80СКАЧАТЬ (14,8 Мб) Скриншоты XnConvert 1.80Скриншоты (3)   Статистика XnConvert 1.80Статистика   Отзывы о XnConvert 1.80Отзывы (9)  
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4.51 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.51 из 5
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XnConvert - бесплатная кроссплатформенная утилита для конвертации и обработки цифровых изображений и снимков.

Программа позволяет пользователю работать более с чем 500 графических форматов, включая JPEG, TIFF, PNG, GIF, RAW-форматы, WebP, OpenEXR, а также осуществлять регулировку яркости, контрастности и гаммы изображений, изменять размер, применять фильтры и разнообразные спецэффекты, добавлять водяные знаки и заниматься ретушированием фотографий и многое другое.

XnConvert ведет журнал, предоставляющий подробную информацию обо всех недавних операциях по обработке изображений.

XnConvert
XnConvert
XnConvert
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)21 / 19 226
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе XnConvert

uhuhuhuhuhuh про XnConvert 1.78 [27-01-2019]

ОТЛИЧНУЮ ПРОГРАММКУ СДЕЛАЛИ, СПАСИБО!!
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Максим про XnConvert 1.77 [28-12-2018]

Программа работает замечательно, в отличии от всяких тормознутых онлайн-сервисов. Спасибо разработчикам программы!
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Валерий про XnConvert 1.75 [15-01-2018]

"интуитивно-понятный интерфейс" - ппц... )))Я бы сказал интуитивно-понятный интерфейс на русском! :-)
Веб вирусов не нашел, без проблем установился на новый и 12-летний комп. Сэнкс.
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Мадина про XnConvert 1.73 [28-07-2016]

лучшая для пакетной обработки при наложении водяных знаков, быстро и качественно!!!!!!!!!!!!
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Мадина про XnConvert 1.73 [28-07-2016]

Программа отличная,супер !!!!!!!!!!!!! других слов нет
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