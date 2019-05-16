WSUS Offline Update

Win Updates Disabler 1.4
Win Updates Disabler - бесплатный и простой в использовании инструмент для управления автоматическими обновлениями ОС Windows. С помощью утилиты можно
Media Creation Tool 10.0.17763.1 (1809)
Media Creation Tool - бесплатный инструмент от компании Microsoft с помощью которого можно легко установить и переустановить Windows 10, создавать загрузочные образы
Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
Microsoft Office 2007 Service Pack 2 - первый пакет обновлений (SP2) для Microsoft Office 2007, содержащий улучшения, существенно повышающие безопасность, надежность
Windows XP Service Pack 3 (iso-образ)
Microsoft Windows XP Service Pack 3 - официальный пакет обновления 3 (SP3) для Windows XP содержит все ранее выпущенные обновления для Windows XP. Это обновление
Windows XP Service Pack 3 Rus
Windows XP Service Pack 3 - третий официальный сборник обновлений Windows XP собрал в себя все сервисные обновления и исправления для данной операционки, которые
Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
Microsoft Office 2010 Service Pack 1 - пакет обновлений (SP1) для русской версии Microsoft Office 2010, содержащий улучшения, существенно повышающие безопасность,