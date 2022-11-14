Производственный календарь - удобная программа для просмотра производственных календарей и расчета даты окончания отпуска с учетом праздничных дней. Содержит календари за 2006-2019 годы с учетом законодательства РФ и 2008-2019 с учетом законодательства Украины.

Расчет даты окончания отпуска с учетом праздничных дней.