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Производственный календарь для Windows

Описание
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Оценка: 3.53/5 голосов - 28
Лицензия: Бесплатная
Версия:2023 1.0 (07.11.2022) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Документы - Зарплата и кадры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 17 051 | Статистика
Размер:5,91 Мб
Производственный календарь скриншот № 1

Производственный календарь - удобная программа для просмотра производственных календарей и расчета даты окончания отпуска с учетом праздничных дней. Содержит календари за 2006-2019 годы с учетом законодательства РФ и 2008-2019 с учетом законодательства Украины.

Расчет даты окончания отпуска с учетом праздничных дней.

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Отзывы о программе Производственный календарь

555 про Производственный календарь 2020 1.0 (03.10.2019) [06-12-2019]

производственный календарь 2020 не работает с ХР/32
| 1 | Ответить

Света про Производственный календарь 2016 1.0 (09.09.2015) [06-05-2016]

Программа не работает с w7(64) а жаль!!!
3 | 3 | Ответить

Andrey в ответ Света про Производственный календарь 2017 1.1 (23.11.2016) [21-01-2017]

Пробуйте версию 1.1. Уже работает!
5 | 4 | Ответить

Алекс про Производственный календарь 2013 1.0 (22.10.2012) [03-12-2012]

Календарь с учетом законодательства Украины:
Источник 2
5 | 4 | Ответить

Наталья про Производственный календарь 2013 1.0 (22.10.2012) [03-12-2012]

Не поняла, так а где украинский вариант календаря???
3 | 4 | Ответить

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