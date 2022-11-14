Производственный календарь для Windows
|Оценка:
|3.53/5 голосов - 28
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2023 1.0 (07.11.2022) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|AnDeeSoft
|Категории:
|Документы - Зарплата и кадры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 17 051 | Статистика
|Размер:
|5,91 Мб
Производственный календарь - удобная программа для просмотра производственных календарей и расчета даты окончания отпуска с учетом праздничных дней. Содержит календари за 2006-2019 годы с учетом законодательства РФ и 2008-2019 с учетом законодательства Украины.
Расчет даты окончания отпуска с учетом праздничных дней.
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Отзывы о программе Производственный календарь
555 про Производственный календарь 2020 1.0 (03.10.2019) [06-12-2019]
производственный календарь 2020 не работает с ХР/32
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Света про Производственный календарь 2016 1.0 (09.09.2015) [06-05-2016]
Andrey в ответ Света про Производственный календарь 2017 1.1 (23.11.2016) [21-01-2017]
Алекс про Производственный календарь 2013 1.0 (22.10.2012) [03-12-2012]
Календарь с учетом законодательства Украины:
Источник 2
5 | 4 | Ответить
Наталья про Производственный календарь 2013 1.0 (22.10.2012) [03-12-2012]
Не поняла, так а где украинский вариант календаря???
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