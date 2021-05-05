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Генеалогическое древо семьи для Android

Описание
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Оценка: 4.33/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Генеалогия
Загрузок (сегодня/всего):1 / 9 554 | Статистика
Размер:12,36 Мб
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Генеалогическое древо семьи — программа для Android, предназначеная для сохранения истории и построения генеалогического древа семьи. С её помощью вы создадите подробный список членов семьи, добавите их жизнеописания, фото- и видео-материалы. Программа проста и легка в освоении.

Основные функции программы Генеалогическое древо семьи:

  • составление жизнеописания каждого члена семьи;
  • сохранение истории семьи;
  • построение всеобщего генеалогического древа;
  • построение персональной генеалогической ветви;
  • составление поколенной росписи;
  • составление общего и персонального фотоальбома семьи;
  • составление общего и персонального видеоархива семьи;
  • составление общего и персонального архива файлов;
  • хранение копий документов.
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скачать Генеалогическое древо семьиГенеалогическое древо семьи 2.5.7

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Отзывы о программе Генеалогическое древо семьи

Николай про Генеалогическое древо семьи 2.2.6 для Android [01-04-2018]

Несколько лет пользуюсь этой программой. Огромное спасибо Дмитрию. В древе уже 317 человек. Телефон всегда с собой, поэтому при встречах с родственниками всегда узнаёшь что-то новое и сразу вносишь в программу. Очень удобно.
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DasCat про Генеалогическое древо семьи 1.1.6 для Android [13-03-2012]

1.1.6 баг:
невозможно ввести имя новой персоны (android 2.2 acer)

зы: никаких платных смс
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Ольга про Генеалогическое древо семьи 1.0.2 для Android [21-01-2012]

Программа работает хорошо. Все просто и понятно.
Программа сама никаких SMS не отправляет. Но можно через SMS оплатить отключение рекламы в программе.
Хотя реклама работе с программой не мешает.
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Владимир про Генеалогическое древо семьи 1.0.2 для Android [19-01-2012]

Ставьте эту прогу, если хотите, чтобы с вашего счета сняли нн-ную сумму. При установке программы самым последним стоит разрешение на отправку платных смс (без вашего разрешения и участия). Так что если не хотите, чтобы эта "БЕСПЛАТНАЯ" программа слизнула со счета деньги...
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