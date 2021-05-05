Генеалогическое древо семьи для Android
|Оценка:
|4.33/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Конюхов Дмитрий Леонидович
|Категория:
|Генеалогия
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 9 554 | Статистика
|Размер:
|12,36 Мб
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Генеалогическое древо семьи — программа для Android, предназначеная для сохранения истории и построения генеалогического древа семьи. С её помощью вы создадите подробный список членов семьи, добавите их жизнеописания, фото- и видео-материалы. Программа проста и легка в освоении.
Основные функции программы Генеалогическое древо семьи:
- составление жизнеописания каждого члена семьи;
- сохранение истории семьи;
- построение всеобщего генеалогического древа;
- построение персональной генеалогической ветви;
- составление поколенной росписи;
- составление общего и персонального фотоальбома семьи;
- составление общего и персонального видеоархива семьи;
- составление общего и персонального архива файлов;
- хранение копий документов.
Генеалогическое древо семьи 2.5.7
Приложение для сохранения истории и построения родословного древа. Легкий и...
Отзывы о программе Генеалогическое древо семьи
Николай про Генеалогическое древо семьи 2.2.6 для Android [01-04-2018]
Несколько лет пользуюсь этой программой. Огромное спасибо Дмитрию. В древе уже 317 человек. Телефон всегда с собой, поэтому при встречах с родственниками всегда узнаёшь что-то новое и сразу вносишь в программу. Очень удобно.
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DasCat про Генеалогическое древо семьи 1.1.6 для Android [13-03-2012]
1.1.6 баг:
невозможно ввести имя новой персоны (android 2.2 acer)
зы: никаких платных смс
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Ольга про Генеалогическое древо семьи 1.0.2 для Android [21-01-2012]
Программа работает хорошо. Все просто и понятно.
Программа сама никаких SMS не отправляет. Но можно через SMS оплатить отключение рекламы в программе.
Хотя реклама работе с программой не мешает.
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Владимир про Генеалогическое древо семьи 1.0.2 для Android [19-01-2012]
Ставьте эту прогу, если хотите, чтобы с вашего счета сняли нн-ную сумму. При установке программы самым последним стоит разрешение на отправку платных смс (без вашего разрешения и участия). Так что если не хотите, чтобы эта "БЕСПЛАТНАЯ" программа слизнула со счета деньги...
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