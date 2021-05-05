Отзывы о программе Генеалогическое древо семьи

Николай Несколько лет пользуюсь этой программой. Огромное спасибо Дмитрию. В древе уже 317 человек. Телефон всегда с собой, поэтому при встречах с родственниками всегда узнаёшь что-то новое и сразу вносишь в программу. Очень удобно.

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DasCat 1.1.6 баг:

невозможно ввести имя новой персоны (android 2.2 acer)



зы: никаких платных смс

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Ольга Программа работает хорошо. Все просто и понятно.

Программа сама никаких SMS не отправляет. Но можно через SMS оплатить отключение рекламы в программе.

Хотя реклама работе с программой не мешает.

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