MyFamilyTree: Family History для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.0.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|NguyenVietAnh
|Категория:
|Генеалогия
|Загрузок (сегодня/всего):
|Размер:
|22.1 Мб
MyFamilyTree — приложение для создания и ведения семейных древ. С его помощью пользователи могут систематизировать данные о родственниках, фиксировать важные события, сохранять фотографии и документы, а также выстраивать визуальные схемы родственных связей. Подходит для личного использования, исследования истории семьи или организации архивной информации для дальнейшего анализа. Встроенные инструменты анализа помогают находить ошибки в данных, дубликаты записей и неполные сведения. Приложение работает локально, поэтому пользователь контролирует все данные, включая конфиденциальную информацию.
Программа предлагает инструменты для добавления персональных данных: дат рождения и смерти, мест проживания, биографической информации, фотографий, аудиофайлов, документов, заметок и источников. Поддерживает импорт и экспорт данных через стандартные форматы, в том числе GEDCOM, что позволяет работать с информацией из других генеалогических программ или сервисов. Пользователь может отображать структуру семьи в различных видах: схемах, диаграммах и временных линиях, что заметно облегчает навигацию по большому древу.
Основные возможности MyFamilyTree:
- Помогает создавать и редактировать семейное древо любой сложности.
- Обеспечивает добавление персональных данных, биографических сведений и заметок.
- Поддерживает импорт и экспорт через стандартные форматы, в том числе GEDCOM.
- Использует визуализацию семейных связей в виде диаграмм, схем и временных линий.
- Дает возможность управлять мультимедийными файлами: фото, видео и, документами.
- Предлагает инструменты проверки данных, поиск ошибок и дубликатов.
- Использует локальное хранение данных без необходимости подключаться к сетевым сервисам.
