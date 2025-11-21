MyFamilyTree: Family History для Android

Описание
Отзывы
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.0.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Генеалогия
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:22.1 Мб
MyFamilyTree — приложение для создания и ведения семейных древ. С его помощью пользователи могут систематизировать данные о родственниках, фиксировать важные события, сохранять фотографии и документы, а также выстраивать визуальные схемы родственных связей. Подходит для личного использования, исследования истории семьи или организации архивной информации для дальнейшего анализа. Встроенные инструменты анализа помогают находить ошибки в данных, дубликаты записей и неполные сведения. Приложение работает локально, поэтому пользователь контролирует все данные, включая конфиденциальную информацию.

Программа предлагает инструменты для добавления персональных данных: дат рождения и смерти, мест проживания, биографической информации, фотографий, аудиофайлов, документов, заметок и источников. Поддерживает импорт и экспорт данных через стандартные форматы, в том числе GEDCOM, что позволяет работать с информацией из других генеалогических программ или сервисов. Пользователь может отображать структуру семьи в различных видах: схемах, диаграммах и временных линиях, что заметно облегчает навигацию по большому древу.

Основные возможности MyFamilyTree:

  • Помогает создавать и редактировать семейное древо любой сложности.
  • Обеспечивает добавление персональных данных, биографических сведений и заметок.
  • Поддерживает импорт и экспорт через стандартные форматы, в том числе GEDCOM.
  • Использует визуализацию семейных связей в виде диаграмм, схем и временных линий.
  • Дает возможность управлять мультимедийными файлами: фото, видео и, документами.
  • Предлагает инструменты проверки данных, поиск ошибок и дубликатов.
  • Использует локальное хранение данных без необходимости подключаться к сетевым сервисам.
