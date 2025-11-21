MyFamilyTree — приложение для создания и ведения семейных древ. С его помощью пользователи могут систематизировать данные о родственниках, фиксировать важные события, сохранять фотографии и документы, а также выстраивать визуальные схемы родственных связей. Подходит для личного использования, исследования истории семьи или организации архивной информации для дальнейшего анализа. Встроенные инструменты анализа помогают находить ошибки в данных, дубликаты записей и неполные сведения. Приложение работает локально, поэтому пользователь контролирует все данные, включая конфиденциальную информацию.

Программа предлагает инструменты для добавления персональных данных: дат рождения и смерти, мест проживания, биографической информации, фотографий, аудиофайлов, документов, заметок и источников. Поддерживает импорт и экспорт данных через стандартные форматы, в том числе GEDCOM, что позволяет работать с информацией из других генеалогических программ или сервисов. Пользователь может отображать структуру семьи в различных видах: схемах, диаграммах и временных линиях, что заметно облегчает навигацию по большому древу.

Основные возможности MyFamilyTree: