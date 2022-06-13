FamilySearch - приложение, которое позволяет добавлять и редактировать семейно-историческую информацию, а также делиться ею, например с родственниками. Поскольку приложение синхронизируется с сайтом FamilySearch, сделанные вами изменения будут доступны на любых устройствах.

Ключевые особенности FamilySearch: