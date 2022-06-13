FamilySearch для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.4.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Генеалогия
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:31,05 Мб
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FamilySearch - приложение, которое позволяет добавлять и редактировать семейно-историческую информацию, а также делиться ею, например с родственниками. Поскольку приложение синхронизируется с сайтом FamilySearch, сделанные вами изменения будут доступны на любых устройствах.

Ключевые особенности FamilySearch:

  • Просмотр, добавление и редактирование информации о ваших предках. Оживите свое древо, добавляя фотографии, истории и документы.
  • Возможность посмотреть, для кого из ваших предков уже удалось найти исторические записи, и решить, какие шаги предпринимать дальше.
  • Поиск предков среди миллиардов доступных на FamilySearch.org записей.
  • Просмотр, какие родственные связи объединяют вас с находящимися поблизости пользователями приложения FamilySearch.
  • Отслеживание на карте места, где происходили наиболее важные события из жизни ваших предков.
  • Общайтесь и сотрудничайте с другими пользователями FamilySearch, используя это приложение.
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