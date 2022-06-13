FamilySearch для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.4.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|FamilySearch International
|Категория:
|Генеалогия
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|31,05 Мб
FamilySearch - приложение, которое позволяет добавлять и редактировать семейно-историческую информацию, а также делиться ею, например с родственниками. Поскольку приложение синхронизируется с сайтом FamilySearch, сделанные вами изменения будут доступны на любых устройствах.
Ключевые особенности FamilySearch:
- Просмотр, добавление и редактирование информации о ваших предках. Оживите свое древо, добавляя фотографии, истории и документы.
- Возможность посмотреть, для кого из ваших предков уже удалось найти исторические записи, и решить, какие шаги предпринимать дальше.
- Поиск предков среди миллиардов доступных на FamilySearch.org записей.
- Просмотр, какие родственные связи объединяют вас с находящимися поблизости пользователями приложения FamilySearch.
- Отслеживание на карте места, где происходили наиболее важные события из жизни ваших предков.
- Общайтесь и сотрудничайте с другими пользователями FamilySearch, используя это приложение.
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