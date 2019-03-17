Argus Monitor для Windows

Argus Monitor 4.2.02

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Описание Argus Monitor 4.2.02Описание   Скачать Argus Monitor 4.2.02СКАЧАТЬ (8,23 Мб) Скриншоты Argus Monitor 4.2.02Скриншоты (6)   Статистика Argus Monitor 4.2.02Статистика   Отзывы о Argus Monitor 4.2.02Отзывы (0)  
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3.57 из 5, всего оценок - 7
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Argus Monitor - утилита для мониторинга температуры и состояния различных компонентов системы, включая процессор, видеокарта и жесткий диск.

Программа позволяет следить за критическими SMART атрибутами жестких дисков, отображает их температуру в графическом виде, оповещает о возможных сбоях винчестера, осуществляет мониторинг центрального процессора (информация предоставляется для каждого ядра в отдельности) и GPU, а также дает возможность измерять время доступа и скорость передачи данных HDD/SSD дисков, контролировать скорость вращения вентиляторов и многое другое.

Argus Monitor
Argus Monitor
Argus Monitor
Argus Monitor
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 6 205
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Финансы
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Отзывы о программе Argus Monitor

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