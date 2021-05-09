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Родословная животных для Android

Описание
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Оценка: 3.33/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Животные
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 204 | Статистика
Размер:6,56 Мб
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Родословная животных скриншот № 1
Родословная животных скриншот № 2
Родословная животных скриншот № 3
Родословная животных скриншот № 4

Родословная животных — программа предназначена для создания родословной животных. Ведение списка животных с фотографиями и видеофильмами.

Основные функции приложения Родословная животных:

  • Составление списка животных;
  • Строительство родословной животного;
  • Строительство родословной ветви животного;
  • Составление списка поколений;
  • Составление общего и персонального фотоальбома;
  • Составление общего и персонального видео архива;
  • Составление общего и персонального архива файлов;
  • Сохранение данных в архиве.
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Отзывы о программе Родословная животных

с нашей супер деревни про Родословная животных 1.1.1 для Android [28-02-2015]

Очень полезная программа.
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