Родословная животных для Android
|Оценка:
|3.33/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Конюхов Дмитрий Леонидович
|Категория:
|Животные
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 204 | Статистика
|Размер:
|6,56 Мб
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Родословная животных — программа предназначена для создания родословной животных. Ведение списка животных с фотографиями и видеофильмами.
Основные функции приложения Родословная животных:
- Составление списка животных;
- Строительство родословной животного;
- Строительство родословной ветви животного;
- Составление списка поколений;
- Составление общего и персонального фотоальбома;
- Составление общего и персонального видео архива;
- Составление общего и персонального архива файлов;
- Сохранение данных в архиве.
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с нашей супер деревни про Родословная животных 1.1.1 для Android [28-02-2015]