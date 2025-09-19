Meowz — приложение, которое объединяет инструменты для ухода, дрессировки и улучшения здоровья кошек. Будет полезно для новых владельцам котят и опытных хозяев, чтобы системно заботиться о питомце. Программа содержит практические рекомендации, обучающие материалы и интерактивные упражнения, которые помогают наладить повседневный уход и укрепить взаимопонимание с животным.

С помощью приложения можно обучить кошку простым командам, поддерживать её активность через специальные игры, следить за состоянием здоровья и получать советы по уходу. Также доступны функции для распознавания пород и интерпретации поведения питомца, что помогает глубже понять его потребности. Благодаря встроенным напоминаниям и справочным материалам Meowz является универсальным помощником при уходе за кошкой и формировании у нее правильных привычек.

Основные возможности Meowz: