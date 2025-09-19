Meowz для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.18.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|nove8
|Категория:
|Животные
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|19.77 Мб
Meowz — приложение, которое объединяет инструменты для ухода, дрессировки и улучшения здоровья кошек. Будет полезно для новых владельцам котят и опытных хозяев, чтобы системно заботиться о питомце. Программа содержит практические рекомендации, обучающие материалы и интерактивные упражнения, которые помогают наладить повседневный уход и укрепить взаимопонимание с животным.
С помощью приложения можно обучить кошку простым командам, поддерживать её активность через специальные игры, следить за состоянием здоровья и получать советы по уходу. Также доступны функции для распознавания пород и интерпретации поведения питомца, что помогает глубже понять его потребности. Благодаря встроенным напоминаниям и справочным материалам Meowz является универсальным помощником при уходе за кошкой и формировании у нее правильных привычек.
Основные возможности Meowz:
- Содержит интерактивные программы по дрессировке кошек всех возрастов.
- Предлагает игры для умственной стимуляции и физической активности питомцев.
- Предоставляет переводчик звуков, поз и поведения кошек для лучшего понимания их потребностей.
- Содержит практические советы по уходу, в том числе правила гигиены и первую помощь.
- Помогает определить породу по фотографии с мгновенным результатом.
- Отправляет напоминания о вакцинации и ежедневном уходе.
- Содержит встроенный умный помощник для ответов на вопросы о здоровье и привычках.
