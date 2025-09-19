Meowz для Android

Описание
Отзывы
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Животные
Meowz скриншот № 1
Meowz скриншот № 2
Meowz скриншот № 3
Meowz скриншот № 4

Meowz — приложение, которое объединяет инструменты для ухода, дрессировки и улучшения здоровья кошек. Будет полезно для новых владельцам котят и опытных хозяев, чтобы системно заботиться о питомце. Программа содержит практические рекомендации, обучающие материалы и интерактивные упражнения, которые помогают наладить повседневный уход и укрепить взаимопонимание с животным.

С помощью приложения можно обучить кошку простым командам, поддерживать её активность через специальные игры, следить за состоянием здоровья и получать советы по уходу. Также доступны функции для распознавания пород и интерпретации поведения питомца, что помогает глубже понять его потребности. Благодаря встроенным напоминаниям и справочным материалам Meowz является универсальным помощником при уходе за кошкой и формировании у нее правильных привычек.

Основные возможности Meowz:

  • Содержит интерактивные программы по дрессировке кошек всех возрастов.
  • Предлагает игры для умственной стимуляции и физической активности питомцев.
  • Предоставляет переводчик звуков, поз и поведения кошек для лучшего понимания их потребностей.
  • Содержит практические советы по уходу, в том числе правила гигиены и первую помощь.
  • Помогает определить породу по фотографии с мгновенным результатом.
  • Отправляет напоминания о вакцинации и ежедневном уходе.
  • Содержит встроенный умный помощник для ответов на вопросы о здоровье и привычках.
