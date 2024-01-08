Barkio для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.4.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|TappyTaps s.r.o.
|Категория:
|Животные
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|19,27 Мб
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Barkio - приложение, которое превращает ваши устройства в надежную систему наблюдения за вашим четвероногим другом. Следите за вашей собакой в реальном времени, общайтесь с ней на расстоянии и оставайтесь в курсе ее активности, где бы вы ни находились.
Основные возможности Barkio:
- Наблюдение в HD: Отслеживайте своего питомца в HD-качестве в реальном времени, записывайте видео и делайте фотографии прямо во время мониторинга.
- Слушайте свою собаку: Определите, лает ли ваш пес, воет или издает другие звуки. Уникальная функция "Любой шум" поможет вам быть в курсе любого звука.
- Двусторонняя связь: Общайтесь со своей собакой по Wi-Fi или мобильному интернету на любом расстоянии, записывайте голосовые команды и успокаивайте ее.
- Журнал активности: Следите за жизнью вашего питомца через журнал активности, узнавайте, чем он занимался в ваше отсутствие.
- Уведомления: Получайте уведомления о любых шумах, заслуживающих вашего внимания, и оставайтесь в контакте с вашим питомцем.
- Энергосбережение: Включайте фоновый режим для экономии заряда устройства во время наблюдения.
- Семейный аккаунт: Синхронизируйте все данные в семейном аккаунте, делитесь командами и наблюдениями с членами семьи.
- Без видеокамер и ошейников: Используйте приложение Barkio с тем, что у вас уже есть - двумя устройствами, будь то смартфоны, планшеты или ноутбуки.
- Обнаружение боязни разлуки: Приложение помогает выявить признаки боязни одиночества, обеспечивая дополнительные данные для ветеринарного вмешательства.
- Универсальная платформа: Barkio доступно на любой платформе, обеспечивая простую настройку без дополнительных платежей.
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Отзывы о программе Barkio
Admin
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