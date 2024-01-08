Barkio - приложение, которое превращает ваши устройства в надежную систему наблюдения за вашим четвероногим другом. Следите за вашей собакой в реальном времени, общайтесь с ней на расстоянии и оставайтесь в курсе ее активности, где бы вы ни находились.

Основные возможности Barkio: