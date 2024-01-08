Barkio для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.4.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Животные
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:19,27 Мб
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Barkio - приложение, которое превращает ваши устройства в надежную систему наблюдения за вашим четвероногим другом. Следите за вашей собакой в реальном времени, общайтесь с ней на расстоянии и оставайтесь в курсе ее активности, где бы вы ни находились.

Основные возможности Barkio:

  • Наблюдение в HD: Отслеживайте своего питомца в HD-качестве в реальном времени, записывайте видео и делайте фотографии прямо во время мониторинга.
  • Слушайте свою собаку: Определите, лает ли ваш пес, воет или издает другие звуки. Уникальная функция "Любой шум" поможет вам быть в курсе любого звука.
  • Двусторонняя связь: Общайтесь со своей собакой по Wi-Fi или мобильному интернету на любом расстоянии, записывайте голосовые команды и успокаивайте ее.
  • Журнал активности: Следите за жизнью вашего питомца через журнал активности, узнавайте, чем он занимался в ваше отсутствие.
  • Уведомления: Получайте уведомления о любых шумах, заслуживающих вашего внимания, и оставайтесь в контакте с вашим питомцем.
  • Энергосбережение: Включайте фоновый режим для экономии заряда устройства во время наблюдения.
  • Семейный аккаунт: Синхронизируйте все данные в семейном аккаунте, делитесь командами и наблюдениями с членами семьи.
  • Без видеокамер и ошейников: Используйте приложение Barkio с тем, что у вас уже есть - двумя устройствами, будь то смартфоны, планшеты или ноутбуки.
  • Обнаружение боязни разлуки: Приложение помогает выявить признаки боязни одиночества, обеспечивая дополнительные данные для ветеринарного вмешательства.
  • Универсальная платформа: Barkio доступно на любой платформе, обеспечивая простую настройку без дополнительных платежей.
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