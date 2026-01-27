Maxizoo — приложение для владельцев домашних животных, объединяет инструменты для покупок, управление профилем питомца и справочную информацию. Обеспечивает удобную работу с каталогом товаров, помогает находить нужные позиции, отслеживать предложения и использовать программы лояльности.

Программа содержит информационные материалы, которые помогают лучше ориентироваться в вопросах содержания, питания и общего ухода. Интерфейс ориентирован на понятную навигацию и быстрый доступ к основным разделам, что делает работу с программой удобной при использовании.

Список основных возможностей приложения Maxizoo: