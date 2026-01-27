Maxizoo для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2025.17.0-4b9c21519 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Животные
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15.82 Мб
СКАЧАТЬ
Maxizoo скриншот № 1
Maxizoo скриншот № 2
Maxizoo скриншот № 3
Maxizoo скриншот № 4

Maxizoo — приложение для владельцев домашних животных, объединяет инструменты для покупок, управление профилем питомца и справочную информацию. Обеспечивает удобную работу с каталогом товаров, помогает находить нужные позиции, отслеживать предложения и использовать программы лояльности. 

Программа содержит информационные материалы, которые помогают лучше ориентироваться в вопросах содержания, питания и общего ухода. Интерфейс ориентирован на понятную навигацию и быстрый доступ к основным разделам, что делает работу с программой удобной при использовании.

Список основных возможностей приложения Maxizoo:

  • Помогает создать профиль питомца с индивидуальными параметрами.
  • Предоставляет тематические справочные материалы и рекомендации по уходу.
  • Онлайн-поиск и просмотр ассортимента товаров в магазинах.
  • Доступ к функциям программы лояльности и персональным преимуществам.
  • Сохраняет избранные продукты для быстрого доступа.
  • Управление личными данными и настройками аккаунта.
ТОП-сегодня раздела "Животные"
 

скачать Pet Care TrackerPet Care Tracker 1.19.285

Приложение для ухода за домашними животными. Включает планировщик процедур, напоминания,...

скачать WoofzWoofz 3.0.0

Приложение для владельцев собак, помогает в дрессировке и воспитании питомцев. Содержит...

скачать MeowzMeowz 1.18.0

Приложение для владельцев кошек, сочетает инструменты дрессировки, игры, переводчик...

скачать BarkioBarkio 6.4.6

Отличный способ быть всегда рядом со своей собакой. Смотрите, слушайте, общайтесь и...

скачать eBirdeBird 3.3.3

Платформа для учёта наблюдений за птицами с возможностью передачи данных в международную...

скачать GoDogGoDog 1.4.12

Приложение для мобильных Android-устройств, которое предлагает пошаговые уроки от...

Отзывы о программе Maxizoo

Admin

Отзывов о программе Maxizoo 2025.17.0-4b9c21519 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв