Maxizoo для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2025.17.0-4b9c21519 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Fressnapf
|Категория:
|Животные
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15.82 Мб
|СКАЧАТЬ
Maxizoo — приложение для владельцев домашних животных, объединяет инструменты для покупок, управление профилем питомца и справочную информацию. Обеспечивает удобную работу с каталогом товаров, помогает находить нужные позиции, отслеживать предложения и использовать программы лояльности.
Программа содержит информационные материалы, которые помогают лучше ориентироваться в вопросах содержания, питания и общего ухода. Интерфейс ориентирован на понятную навигацию и быстрый доступ к основным разделам, что делает работу с программой удобной при использовании.
Список основных возможностей приложения Maxizoo:
- Помогает создать профиль питомца с индивидуальными параметрами.
- Предоставляет тематические справочные материалы и рекомендации по уходу.
- Онлайн-поиск и просмотр ассортимента товаров в магазинах.
- Доступ к функциям программы лояльности и персональным преимуществам.
- Сохраняет избранные продукты для быстрого доступа.
- Управление личными данными и настройками аккаунта.
Приложение для ухода за домашними животными. Включает планировщик процедур, напоминания,...
Приложение для владельцев собак, помогает в дрессировке и воспитании питомцев. Содержит...
Приложение для владельцев кошек, сочетает инструменты дрессировки, игры, переводчик...
Отличный способ быть всегда рядом со своей собакой. Смотрите, слушайте, общайтесь и...
Платформа для учёта наблюдений за птицами с возможностью передачи данных в международную...
Приложение для мобильных Android-устройств, которое предлагает пошаговые уроки от...
Отзывы о программе Maxizoo
Admin
Отзывов о программе Maxizoo 2025.17.0-4b9c21519 пока нет, можете добавить...