System Monitor II - гаджет для боковой панели ОС Windows Vista/7/8/8.1/10, который в реальном времени наглядно отображает загрузку и температуру процессора (для многоядерных ЦП информация предоставляется для каждого ядра в отдельности) и использование оперативной памяти (как физической, так и виртуальной). Также утилита предоставляет быстрый доступ к диспетчеру задач или монитору ресурсов.