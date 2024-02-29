System Monitor II для Windows
|Оценка:
|3.59/5 голосов - 31
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|31.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Igor Bushin
|Категории:
|Мониторинг - Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|7 / 31 385 | Статистика
|Размер:
|483 Кб
|СКАЧАТЬ
System Monitor II - гаджет для боковой панели ОС Windows Vista/7/8/8.1/10, который в реальном времени наглядно отображает загрузку и температуру процессора (для многоядерных ЦП информация предоставляется для каждого ядра в отдельности) и использование оперативной памяти (как физической, так и виртуальной). Также утилита предоставляет быстрый доступ к диспетчеру задач или монитору ресурсов.
- Улучшения в работе программы
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Отзывы о программе System Monitor II
1 про System Monitor II 27.0 [05-08-2019]
не удаляются dll файлы в папке C:\Users\****\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar\Gadgets\SystemMonitorII.gadget возможно заразно, плока не разобрался как удалить
6 | 8 | Ответить
DOG666 про System Monitor II 20.8 [26-01-2015]
Гаджет очень помогает,жаль только что здесь на сайте обновления появляются с запоздание,
а на оф. сайте очень сложно скачать без вирусов
17 | 13 | Ответить