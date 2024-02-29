System Monitor II для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.59/5 голосов - 31
Лицензия: Бесплатная
Версия:31.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Мониторинг - Расширения
Загрузок (сегодня/всего):7 / 31 385 | Статистика
Размер:483 Кб
СКАЧАТЬ
System Monitor II скриншот № 1
System Monitor II скриншот № 2
System Monitor II скриншот № 3
System Monitor II скриншот № 4

System Monitor II - гаджет для боковой панели ОС Windows Vista/7/8/8.1/10, который в реальном времени наглядно отображает загрузку и температуру процессора (для многоядерных ЦП информация предоставляется для каждого ядра в отдельности) и использование оперативной памяти (как физической, так и виртуальной). Также утилита предоставляет быстрый доступ к диспетчеру задач или монитору ресурсов.

Что нового в System Monitor II 31.5?
  • Улучшения в работе программы
ТОП-сегодня раздела "Мониторинг"
 

скачать AIDA64 Extreme EditionAIDA64 Extreme Edition 7.00.6700

AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения...

скачать MSI AfterburnerMSI Afterburner 4.6.5

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно...

скачать SpeedFanSpeedFan 4.52

SpeedFan - бесплатный и удобный в использовании инструмент для контроля за температурой и...

скачать SpeccySpeccy 1.32.803

Speccy - небольшая бесплатная программа, позволяющая узнать массу полезной информации об...

скачать Quick CPUQuick CPU 4.5.3.0

Бесплатная, но очень мощная программа, разработанная для настройки и мониторинга...

скачать BlueScreenViewBlueScreenView 1.55

BlueScreenView - небольшая бесплатная утилита, которая сканирует все файлы аварийных дампов...

Отзывы о программе System Monitor II

1 про System Monitor II 27.0 [05-08-2019]

не удаляются dll файлы в папке C:\Users\****\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar\Gadgets\SystemMonitorII.gadget возможно заразно, плока не разобрался как удалить
6 | 8 | Ответить

DOG666 про System Monitor II 20.8 [26-01-2015]

Гаджет очень помогает,жаль только что здесь на сайте обновления появляются с запоздание,
а на оф. сайте очень сложно скачать без вирусов
17 | 13 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв