GPU Monitor для Windows

GPU Monitor 12.4

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Описание GPU Monitor 12.4Описание   Скачать GPU Monitor 12.4СКАЧАТЬ (336 Кб) Скриншоты GPU Monitor 12.4Скриншоты (3)   Статистика GPU Monitor 12.4Статистика   Отзывы о GPU Monitor 12.4Отзывы (14)  
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3.81 из 5, всего оценок - 20
  • Рейтинг программы - 3.81 из 5
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GPU Monitor - гаджет для боковой панели ОС Windows Vista/7/8/8.1/10, который в наглядном виде предоставляет массу полезной информации о функционировании графической подсистемы, как например загрузка видеопроцессора, температура, тактовая частота, использование памяти и многое другое.

Присутствует возможность сохранить настройки в файл Path: %APPDATA% File: gadgetname_Settings.ini. Поддерживаются графические карты различных производителей.

Что нового в GPU Monitor 12.4?
  • Обновлены переводы
  • Исправлены незначительные ошибки
GPU Monitor
GPU Monitor
GPU Monitor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 36 928
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг - Расширения
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Отзывы о программе GPU Monitor

Яна про GPU Monitor 11.6 [25-10-2018]

При распаковке получается один файл gadget/ В чём проблема?
2 | 16 | Ответить

Я про GPU Monitor 11.2 [26-02-2018]

версия 11.2 на виндовс 10-64 не устанавливается при этом вылетает 8гаджет пак
3 | 4 | Ответить

макс про GPU Monitor 10.6 [04-02-2018]

не могу запустить в виндовс 7
возможно ли это изза вирусов?
комп логает, хотел этой программой проверить на вирус майниннг
2 | 2 | Ответить

Артур про GPU Monitor 10.0 [08-03-2017]

Скорее всего у всех ноутбуки с двумя видюхами
2 | 2 | Ответить

AS про GPU Monitor 9.8 [24-05-2016]

Поставил на 3-х компах (2 дома, 1 на работе) на всех пашет нормально, загрузки проца и ГПУ ваще нет. Все 3 на АМD и Радеонах. Видимо прога не все железо и платформы понимает.
2 | 2 | Ответить

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