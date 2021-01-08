Studio Pro - простая в использовании программа для автоматизации и максимального упрощения процесса загрузки, обработки и печати фото на документы. Присутствует возможность редактирования фотографий как во внешнем редакторе, так и во встроенном, имеется возможность дистанционного управления фотокамерой с ПК через USB.

Программа обеспечивает выполнение всех требований, предъявляемых к фотографиям на паспорт РФ, визы США и ЕС, позволяет сохранять фотографии со строго заданным разрешением и размером файла для оформления паспортов через сайт "Госуслуги" и подачи их в электронном виде в визовые отделы посольств, а также ведет учет количества напечатанных и сохраненных фотографий.