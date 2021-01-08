Studio Pro для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: 3990 руб.
|Ограничение:
|невозможно напечатать фотографии
|Версия:
|3.0.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Борис Сомов
|Категория:
|Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 355 | Статистика
|Размер:
|15,33 Мб
|СКАЧАТЬ
Studio Pro - простая в использовании программа для автоматизации и максимального упрощения процесса загрузки, обработки и печати фото на документы. Присутствует возможность редактирования фотографий как во внешнем редакторе, так и во встроенном, имеется возможность дистанционного управления фотокамерой с ПК через USB.
Программа обеспечивает выполнение всех требований, предъявляемых к фотографиям на паспорт РФ, визы США и ЕС, позволяет сохранять фотографии со строго заданным разрешением и размером файла для оформления паспортов через сайт "Госуслуги" и подачи их в электронном виде в визовые отделы посольств, а также ведет учет количества напечатанных и сохраненных фотографий.
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Отзывы о программе Studio Pro
Сергей про Studio Pro 3.0.6 [08-01-2021]
Достойная прога, пользуюсь более 10 лет, (ранее пользовался разными, эта лучшая + Тех.поддержка не зависимо от срока пользования)
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alsu про Studio Pro 3.0.6 [19-02-2015]
Программа просто супер, разработчик - гений! С другими программами даже не идет в сравнение. Спасибо
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Dimon про Studio Pro 3.0.6 [12-04-2014]
не стоит таких денег, красная цена 500 рублей.
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