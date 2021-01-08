Studio Pro для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 7
Лицензия: Демо версия | Цена: 3990 руб.
Ограничение:невозможно напечатать фотографии
Версия:3.0.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Фото
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 355 | Статистика
Размер:15,33 Мб
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Studio Pro - простая в использовании программа для автоматизации и максимального упрощения процесса загрузки, обработки и печати фото на документы. Присутствует возможность редактирования фотографий как во внешнем редакторе, так и во встроенном, имеется возможность дистанционного управления фотокамерой с ПК через USB.

Программа обеспечивает выполнение всех требований, предъявляемых к фотографиям на паспорт РФ, визы США и ЕС, позволяет сохранять фотографии со строго заданным разрешением и размером файла для оформления паспортов через сайт "Госуслуги" и подачи их в электронном виде в визовые отделы посольств, а также ведет учет количества напечатанных и сохраненных фотографий.

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Отзывы о программе Studio Pro

Сергей про Studio Pro 3.0.6 [08-01-2021]

Достойная прога, пользуюсь более 10 лет, (ранее пользовался разными, эта лучшая + Тех.поддержка не зависимо от срока пользования)
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alsu про Studio Pro 3.0.6 [19-02-2015]

Программа просто супер, разработчик - гений! С другими программами даже не идет в сравнение. Спасибо
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Dimon про Studio Pro 3.0.6 [12-04-2014]

не стоит таких денег, красная цена 500 рублей.
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