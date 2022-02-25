File Extension Monitor для Windows
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NoVirusThanks
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 864 | Статистика
|Размер:
|1,74 Мб
|СКАЧАТЬ
File Extension Monitor - программа, предназначенная для мониторинга файловой системы и уведомлении вас о создании файлов указанного расширения. Есть возможность добавить собственный тип расширения. Все данные сохраняются в лог файл. Присутствует поддержка автозапуска при загрузке системы.
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