File Extension Monitor для Windows

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 864 | Статистика
Размер:1,74 Мб
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File Extension Monitor - программа, предназначенная для мониторинга файловой системы и уведомлении вас о создании файлов указанного расширения. Есть возможность добавить собственный тип расширения. Все данные сохраняются в лог файл. Присутствует поддержка автозапуска при загрузке системы.

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