GetWindowText 3.51

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5 GetWindowText - небольшая портативная (не требующая инсталляции) утилита с помощью которой можно прочитать текст окна (заголовки). Необходимо зажать левую кнопку мыши и навести ее на выбранное окно, после чего в главном окне программы можно будет прочитать его заголовки. Поддерживает просмотр дерева каталогов (SysTreeView32), выпадающие списки и списки представления (SysListView32), позволяя читать их содержимое. Что нового в GetWindowText 3.51?

Улучшения в работе программы

Обновлены переводы

Исправлены ошибки

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