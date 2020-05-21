GetWindowText для Windows

GetWindowText 3.51

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание GetWindowText 3.51Описание   Скачать GetWindowText 3.51СКАЧАТЬ (44 Кб) Скриншоты GetWindowText 3.51Скриншоты (2)   Статистика GetWindowText 3.51Статистика   Отзывы о GetWindowText 3.51Отзывы (8)  
Оцените программу!
4.25 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

GetWindowText - небольшая портативная (не требующая инсталляции) утилита с помощью которой можно прочитать текст окна (заголовки). Необходимо зажать левую кнопку мыши и навести ее на выбранное окно, после чего в главном окне программы можно будет прочитать его заголовки.

Поддерживает просмотр дерева каталогов (SysTreeView32), выпадающие списки и списки представления (SysListView32), позволяя читать их содержимое.

Что нового в GetWindowText 3.51?
  • Улучшения в работе программы
  • Обновлены переводы
  • Исправлены ошибки
GetWindowText
GetWindowText
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 444
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

CHM Editor 3.1.2

CHM Editor - удобная программа для работы с CHM файлами, которые используются при создании файлов помощи к программам и электронных книг. С помощью программы можно

PHP Expert Editor 4.3

PHP Expert Editor - редактор PHP скриптов и HTML страниц. Имеет встроенный браузер, отладчик, FTP-клиент, настраиваемые шаблоны кода, настраиваемый интерфейс и т.п.

Справочник по С++Builder 8 (01.02.2004)

Справочник по С++Builder - справочник с примерами и советами по программированию в среде С++Builder

VRCP SPRuler 2.6.0.2017.0

SPRuler - экранная линейка, с помощью которой можно быстро и легко измерить в пикселях любые объекты на экране монитора

Insofta Cover Commander 6.5.0

Insofta Cover Commander - самый быстрый способ создать виртуальную 3D обложку для вашего программного обеспечения. 3D коробки, книги, DVD-коробки, руководства,

PEiD Tab 1.4.7.992

Небольшая и простая в эксплуатации программа для Windows, которая позволяет расширить функционал Проводника, добавляя в него возможность исследования PE файлов,

скачать Adguard

Отзывы о программе GetWindowText

racer про GetWindowText 2.64 [11-01-2015]

распознает только заголовок
2 | 2 | Ответить

Знаток в ответ racer про GetWindowText 3.06 [13-11-2018]

Не смотря на то, что не во всех окнах распознаёт текст, всё равно считаю, что программа отличная.

Иногда приходится копировать ошибки системы, обычным способом это не получилось бы.
2 | 2 | Ответить

Ян про GetWindowText 2.57 [14-12-2014]

Действительно "изумительная" полная ЧУШЬ.
Жаль потраченного времени.
2 | 3 | Ответить

Den про GetWindowText 2.57 [21-10-2014]

Да, дерево левого окна проводникf показывает в тексте. Больше ничего от неё добиться не смог. Как ею пользоваться? Пишет название приложения из которого я пытаюсь получить текст.Похоже полная чушь. Win7 64
2 | 2 | Ответить

Знаток в ответ Den про GetWindowText 3.06 [13-11-2018]

Если не знаешь как пользоваться, значит нем нужна программа
2 | 2 | Ответить

Andr про GetWindowText 2.56 [28-06-2014]

Достойная программа!!! Для удобства в работе - значок на панель задач рядом со значком любого онлайн переводчика.
2 | 3 | Ответить

Slavko про GetWindowText 2.55 [17-05-2014]

Я В ВОСТОРГЕ! давно такую программу ищу. теперь что бы перевести окно с английского не надо вручную текст вводить!!!
3 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (8) / Добавить отзыв
 