GetWindowText

CHM Editor 3.1.2
CHM Editor - удобная программа для работы с CHM файлами, которые используются при создании файлов помощи к программам и электронных книг. С помощью программы можно
PHP Expert Editor 4.3
PHP Expert Editor - редактор PHP скриптов и HTML страниц. Имеет встроенный браузер, отладчик, FTP-клиент, настраиваемые шаблоны кода, настраиваемый интерфейс и т.п.
Справочник по С++Builder 8 (01.02.2004)
Справочник по С++Builder - справочник с примерами и советами по программированию в среде С++Builder
VRCP SPRuler 2.6.0.2017.0
SPRuler - экранная линейка, с помощью которой можно быстро и легко измерить в пикселях любые объекты на экране монитора
Insofta Cover Commander 6.5.0
Insofta Cover Commander - самый быстрый способ создать виртуальную 3D обложку для вашего программного обеспечения. 3D коробки, книги, DVD-коробки, руководства,
PEiD Tab 1.4.7.992
Небольшая и простая в эксплуатации программа для Windows, которая позволяет расширить функционал Проводника, добавляя в него возможность исследования PE файлов,