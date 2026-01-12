Log Viewer Plus для Windows
Log Viewer Plus - удобный во всех отношениях просмотрищик лог-журналов с набором полезных инструментов для поиска и фильтрации информации в логе. Обычный просмотр лог-файла и нахождение нужных данных в нем через текстовый редактор требует достаточно много времени и терпения. При этом, когда у Вас большой лог, велика вероятность пропустить или просто не заметить важную запись. А ведь зачастую в лог-журнале содержится ценная информация о поведении какого-то приложения, начиная с момента его первичной установки на компьютере. Исследовав лог-файл, можно узнать много полезного о сбоях, обновлениях, взаимодействии с другими программами, выполняемых операциях и т.д.
С помощью этой утилиты Вы сможете:
- увидеть сразу все ошибки (визуально выделяются цветом),
- фильтровать и анализировать большие по объему логи,
- работать с логами в режиме реального времени,
- экспортировать лог-файл в текстовый или Excel-формат и др.
При этом интерфейс программы очень прост для освоения, не содержит сложных настроек и может использоваться даже неопытными пользователями. С Log Viewer Plus работа по анализу логов становится простой, доступной и быстрой.
Kemma про Log Viewer Plus 2.3.21 [03-05-2025]
Программка прикольная, только не разобрался как вносить свои, специфические форматы логов
