Log Viewer Plus для Windows

Описание
Отзывы
Оценка: 2.78/5 голосов - 9
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение:30 дней
Версия:3.1.22 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 7 107 | Статистика
Размер:36.59 Мб
Log Viewer Plus скриншот № 1
Log Viewer Plus скриншот № 2
Log Viewer Plus скриншот № 3
Log Viewer Plus скриншот № 4

Log Viewer Plus - удобный во всех отношениях просмотрищик лог-журналов с набором полезных инструментов для поиска и фильтрации информации в логе. Обычный просмотр лог-файла и нахождение нужных данных в нем через текстовый редактор требует достаточно много времени и терпения. При этом, когда у Вас большой лог, велика вероятность пропустить или просто не заметить важную запись. А ведь зачастую в лог-журнале содержится ценная информация о поведении какого-то приложения, начиная с момента его первичной установки на компьютере. Исследовав лог-файл, можно узнать много полезного о сбоях, обновлениях, взаимодействии с другими программами, выполняемых операциях и т.д.

С помощью этой утилиты Вы сможете:

  • увидеть сразу все ошибки (визуально выделяются цветом),
  • фильтровать и анализировать большие по объему логи,
  • работать с логами в режиме реального времени,
  • экспортировать лог-файл в текстовый или Excel-формат и др.

При этом интерфейс программы очень прост для освоения, не содержит сложных настроек и может использоваться даже неопытными пользователями. С Log Viewer Plus работа по анализу логов становится простой, доступной и быстрой.

Отзывы о программе Log Viewer Plus

Kemma про Log Viewer Plus 2.3.21 [03-05-2025]

Программка прикольная, только не разобрался как вносить свои, специфические форматы логов
