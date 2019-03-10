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ASPack 2.43
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ASPack - программа для сжатия исполняемых файлов (EXE, DLL, OCX) и защиты от непрофессионального реверс-инжиниринга. ASPack уменьшает размер файлов и библиотек до 70% (степень сжатия выше стандарта ZIP на 10-20%). Программы, сжатые ASPack, являются автономными и запускаются так же, как и до сжатия, без потери времени и ухудшения производительности.
Возможности программы:
- улучшенная обработка исполняемых файлов (EXE, DLL, OCX)
- значительное сокращение размеров исполняемых файлов, в среднем на 40-70%
- защита ресурсов и кода от дизассемблеров, декомпиляторов и считывания содержимого памяти
- <совместимость с исполняемыми файлами, сгенерированными Microsoft Visual C++, Visual Basic, Inprise (Borland) Delphi and C++ Builder и другими Win32-компиляторами
- шифрование и сжатие программного кода, данных и ресурсов
- полностью прозрачная, автономная работа с поддержкой длинных имен файлов
- непосредственная интеграция в оболочку Windows, что упрощает схему работы
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