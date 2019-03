Оцените программу!

5 ASPack - программа для сжатия исполняемых файлов (EXE, DLL, OCX) и защиты от непрофессионального реверс-инжиниринга. ASPack уменьшает размер файлов и библиотек до 70% (степень сжатия выше стандарта ZIP на 10-20%). Программы, сжатые ASPack, являются автономными и запускаются так же, как и до сжатия, без потери времени и ухудшения производительности. Возможности программы: улучшенная обработка исполняемых файлов (EXE, DLL, OCX)

значительное сокращение размеров исполняемых файлов, в среднем на 40-70%

защита ресурсов и кода от дизассемблеров, декомпиляторов и считывания содержимого памяти

<совместимость с исполняемыми файлами, сгенерированными Microsoft Visual C++, Visual Basic, Inprise (Borland) Delphi and C++ Builder и другими Win32-компиляторами

шифрование и сжатие программного кода, данных и ресурсов

полностью прозрачная, автономная работа с поддержкой длинных имен файлов

непосредственная интеграция в оболочку Windows, что упрощает схему работы