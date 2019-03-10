ASPack для Windows

ASPack 2.43

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Описание ASPack 2.43Описание   Скачать ASPack 2.43СКАЧАТЬ (5,42 Мб) Скриншоты ASPack 2.43Скриншоты (3)   Статистика ASPack 2.43Статистика   Отзывы о ASPack 2.43Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 10
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ASPack - программа для сжатия исполняемых файлов (EXE, DLL, OCX) и защиты от непрофессионального реверс-инжиниринга. ASPack уменьшает размер файлов и библиотек до 70% (степень сжатия выше стандарта ZIP на 10-20%). Программы, сжатые ASPack, являются автономными и запускаются так же, как и до сжатия, без потери времени и ухудшения производительности.

Возможности программы:

  • улучшенная обработка исполняемых файлов (EXE, DLL, OCX)
  • значительное сокращение размеров исполняемых файлов, в среднем на 40-70%
  • защита ресурсов и кода от дизассемблеров, декомпиляторов и считывания содержимого памяти
  • <совместимость с исполняемыми файлами, сгенерированными Microsoft Visual C++, Visual Basic, Inprise (Borland) Delphi and C++ Builder и другими Win32-компиляторами
  • шифрование и сжатие программного кода, данных и ресурсов
  • полностью прозрачная, автономная работа с поддержкой длинных имен файлов
  • непосредственная интеграция в оболочку Windows, что упрощает схему работы
ASPack
ASPack
ASPack
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.00
Ограничение в работе программыознакомительный период 30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 12 910
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Архиваторы
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Отзывы о программе ASPack

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