GetWindowText - небольшая портативная (не требующая инсталляции) утилита с помощью которой можно прочитать текст окна (заголовки). Необходимо зажать левую кнопку

Ini Editor - Программа является расширенным редактором файлов инициализации, которые имеют расширение .ini и используются многими программами и частично операционной

UPX - бесплатный, портируемый упаковщик исполняемых файлов. Поддерживает множество форматов, включая COM, EXE, SYS. После упаковки UPX-ом Ваши файлы занимают минимум

CHM Editor 3.1.2

CHM Editor - удобная программа для работы с CHM файлами, которые используются при создании файлов помощи к программам и электронных книг. С помощью программы можно

ASPack 2.42

ASPack - программа для сжатия исполняемых файлов (EXE, DLL, OCX) и защиты от непрофессионального реверс-инжиниринга. Cпособна уменьшить файловый размер 32-битных

PHP Expert Editor 4.3

PHP Expert Editor - редактор PHP скриптов и HTML страниц. Имеет встроенный браузер, отладчик, FTP-клиент, настраиваемые шаблоны кода, настраиваемый интерфейс и т.п.