Windows Subsystem for Linux для Windows
WSL (Windows Subsystem for Linux) — мощный инструмент, позволяющий запускать полноценную Linux-среду без установки виртуальной машины или настройки dual-boot. Инструмент ориентирован на разработчиков и пользователей, которым требуется доступ к Unix-утилитам и привычной командной строке при работе в Windows.
Система обеспечивает запуск дистрибутивов Linux (Ubuntu, OpenSUSE, Kali, Debian, Arch Linux и т. д.) внутри Windows с поддержкой стандартных инструментов и пакетов. Пользователь может работать с Git, Bash, устанавливать программное обеспечение через менеджеры пакетов и выполнять скрипты без изменения кода. Среда изолирована, но при этом интегрирована с файловой системой и приложениями Windows.
WSL применяется для разработки и тестирования программ, настройки серверных компонентов и обучения работе с Linux. Поддерживается запуск популярных языков программирования, утилит и сервисов. Также доступна работа с графическими приложениями Linux и использование ресурсов системы, включая GPU.
Список основных возможностей WSL:
- Запуск дистрибутивов Linux внутри Windows без виртуальной машины.
- Работа с командной строкой Bash и стандартными Unix-утилитами.
- Поддержка языков программирования, включая NodeJS, JavaScript, Python, Ruby, C/C++, C# и F#, Rust, Go и др.
- Установка программ через менеджеры пакетов Linux.
- Запуск серверных сервисов, таких как SSHD, MySQL, Apache, lighttpd, MongoDB, PostgreSQL.
- Интеграция с файловой системой Windows.
- Выполнение Linux-скриптов без изменения кода.
- Поддержка графических приложений Linux.
- Использование аппаратных ресурсов, включая GPU.
- Импорт и настройка различных дистрибутивов Linux.
