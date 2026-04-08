WSL (Windows Subsystem for Linux) — мощный инструмент, позволяющий запускать полноценную Linux-среду без установки виртуальной машины или настройки dual-boot. Инструмент ориентирован на разработчиков и пользователей, которым требуется доступ к Unix-утилитам и привычной командной строке при работе в Windows.

Система обеспечивает запуск дистрибутивов Linux (Ubuntu, OpenSUSE, Kali, Debian, Arch Linux и т. д.) внутри Windows с поддержкой стандартных инструментов и пакетов. Пользователь может работать с Git, Bash, устанавливать программное обеспечение через менеджеры пакетов и выполнять скрипты без изменения кода. Среда изолирована, но при этом интегрирована с файловой системой и приложениями Windows.

WSL применяется для разработки и тестирования программ, настройки серверных компонентов и обучения работе с Linux. Поддерживается запуск популярных языков программирования, утилит и сервисов. Также доступна работа с графическими приложениями Linux и использование ресурсов системы, включая GPU.

Список основных возможностей WSL: