Лицензия: Бесплатная
2.6.3.0
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:235.68 Мб
WSL (Windows Subsystem for Linux) — мощный инструмент, позволяющий запускать полноценную Linux-среду без установки виртуальной машины или настройки dual-boot. Инструмент ориентирован на разработчиков и пользователей, которым требуется доступ к Unix-утилитам и привычной командной строке при работе в Windows.

Система обеспечивает запуск дистрибутивов Linux (Ubuntu, OpenSUSE, Kali, Debian, Arch Linux и т. д.) внутри Windows с поддержкой стандартных инструментов и пакетов. Пользователь может работать с Git, Bash, устанавливать программное обеспечение через менеджеры пакетов и выполнять скрипты без изменения кода. Среда изолирована, но при этом интегрирована с файловой системой и приложениями Windows.

WSL применяется для разработки и тестирования программ, настройки серверных компонентов и обучения работе с Linux. Поддерживается запуск популярных языков программирования, утилит и сервисов. Также доступна работа с графическими приложениями Linux и использование ресурсов системы, включая GPU.

Список основных возможностей WSL:

  • Запуск дистрибутивов Linux внутри Windows без виртуальной машины.
  • Работа с командной строкой Bash и стандартными Unix-утилитами.
  • Поддержка языков программирования, включая NodeJS, JavaScript, Python, Ruby, C/C++, C# и F#, Rust, Go и др.
  • Установка программ через менеджеры пакетов Linux.
  • Запуск серверных сервисов, таких как SSHD, MySQL, Apache, lighttpd, MongoDB, PostgreSQL.
  • Интеграция с файловой системой Windows.
  • Выполнение Linux-скриптов без изменения кода.
  • Поддержка графических приложений Linux.
  • Использование аппаратных ресурсов, включая GPU.
  • Импорт и настройка различных дистрибутивов Linux.
