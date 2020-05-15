AlwaysMouseWheel для Windows

AlwaysMouseWheel 4.44

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Описание AlwaysMouseWheel 4.44Описание   Скачать AlwaysMouseWheel 4.44СКАЧАТЬ (88 Кб) Скриншоты AlwaysMouseWheel 4.44Скриншоты (1)   Статистика AlwaysMouseWheel 4.44Статистика   Отзывы о AlwaysMouseWheel 4.44Отзывы (2)  
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AlwaysMouseWheel - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет при прокрутке колесика мыши над выбранным окном перемещать его на передний план, делая активным. Программа не требует инсталляции.

Что нового в AlwaysMouseWheel 4.44?
  • Улучшения в работе программы
  • Обновлены языковые файлы
AlwaysMouseWheel
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)11 / 2 529
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе AlwaysMouseWheel

Александр про AlwaysMouseWheel 3.95 [26-02-2018]

Супер прога, уже несколько лет пользуюсь. От этого разработчика ещё установлено пару прог. Пацаны вообще ребята.
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Andrew про AlwaysMouseWheel 3.61 [23-07-2016]

Нормальная программа, поставил x64, работает, как написано, при установке две возможности - С активированием окна и без такового.
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