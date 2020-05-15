AlwaysMouseWheel

Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той раскладке. Бывает, что вместо "скачать" пишем "crfxfnm" или "Цштвщцы"

CPU-Control - программа, которая позволяет распределять использование отдельных ядер процессора различными процессами в многоядерных системах (включая и

KeyFinder 2.0.10.13

KeyFinder - бесплатная программа для извлечения из реестра ключей установленной операционной системы, что будет полезно, например, при переустановке ОС или

StartIsBack++ 2.9.1

StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7

Rainmeter 4.3.1 build 3321

Rainmeter - набор виджетов в стиле Windows 7, который можно редактировать в зависимости от своих предпочтений и потребностей. Программа отображает на рабочем столе