Ease DLL Fixer — приложение, разработанное для поиска и устранения проблем, связанных с отсутствующими или повреждёнными библиотеками DLL, которые часто становятся причиной сбоев в работе программ и игр, например при возникновении проблем с компонентами вроде msvcp.dll, vcruntime.dll и другими системными библиотеками. Инструмент позволяет выполнять как общее сканирование всей системы, так и выборочную проверку отдельных категорий ошибок, помогая быстро определить источник неполадок и восстановить стабильность работы программного обеспечения.

Благодаря встроенным средствам анализа, приложение выявляет повреждённые или отсутствующие DLL-файлы, а также предлагает варианты их восстановления. Помимо общего анализа, предусмотрен отдельный инструмент для исправления ошибок, что позволяет решать наиболее распространённые проблемы без необходимости вручную искать и устанавливать недостающие компоненты.

Основные возможности приложения Ease DLL Fixer:

  • Автоматическое сканирование системы на наличие ошибок, связанных с DLL-файлами.
  • Возможность выбрать полное сканирование или проверку конкретных категорий проблем.
  • Средство устранения ошибок выполнения, связанных с отсутствием библиотек msvcp.dll, vcruntime.dll и других.
  • Отдельный модуль для проверки и восстановления компонентов DirectX.
  • Подробные результаты анализа и рекомендации по исправлению найденных неполадок.
  • Простое и понятное управление с чёткой визуальной структурой интерфейса.
  • Поддержка восстановления стабильной работы программ и игр после устранения DLL-проблем.
