Ease DLL Fixer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Easesoft Limited
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|18.44 Мб
|СКАЧАТЬ
Ease DLL Fixer — приложение, разработанное для поиска и устранения проблем, связанных с отсутствующими или повреждёнными библиотеками DLL, которые часто становятся причиной сбоев в работе программ и игр, например при возникновении проблем с компонентами вроде msvcp.dll, vcruntime.dll и другими системными библиотеками. Инструмент позволяет выполнять как общее сканирование всей системы, так и выборочную проверку отдельных категорий ошибок, помогая быстро определить источник неполадок и восстановить стабильность работы программного обеспечения.
Благодаря встроенным средствам анализа, приложение выявляет повреждённые или отсутствующие DLL-файлы, а также предлагает варианты их восстановления. Помимо общего анализа, предусмотрен отдельный инструмент для исправления ошибок, что позволяет решать наиболее распространённые проблемы без необходимости вручную искать и устанавливать недостающие компоненты.
Основные возможности приложения Ease DLL Fixer:
- Автоматическое сканирование системы на наличие ошибок, связанных с DLL-файлами.
- Возможность выбрать полное сканирование или проверку конкретных категорий проблем.
- Средство устранения ошибок выполнения, связанных с отсутствием библиотек msvcp.dll, vcruntime.dll и других.
- Отдельный модуль для проверки и восстановления компонентов DirectX.
- Подробные результаты анализа и рекомендации по исправлению найденных неполадок.
- Простое и понятное управление с чёткой визуальной структурой интерфейса.
- Поддержка восстановления стабильной работы программ и игр после устранения DLL-проблем.
С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...
MiniBin - небольшая утилита, которая дополнит Вашу панель уведомлений (системный трей) иконкой Корзины...
Небольшая портативная программа, которая позволяет настроить панель задач Windows 10,...
Простая и удобная в использовании программа, которая позволяет использовать мобильное...
Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той...
Небольшая бесплатная утилита, благодаря которой можно быстро и легко переназначить...
Отзывы о программе Ease DLL Fixer
Admin
Отзывов о программе Ease DLL Fixer 2.2.0.0 пока нет, можете добавить...