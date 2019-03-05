X-Mouse Button Control для Windows

X-Mouse Button Control 2.18.5

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Описание X-Mouse Button Control 2.18.5Описание   Скачать X-Mouse Button Control 2.18.5СКАЧАТЬ (2,46 Мб) Скриншоты X-Mouse Button Control 2.18.5Скриншоты (7)   Статистика X-Mouse Button Control 2.18.5Статистика   Отзывы о X-Mouse Button Control 2.18.5Отзывы (0)  
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X-Mouse Button Control - удобное приложение, которое позволяет пользователю переназначить кнопки мыши по своему усмотрению, что несомненно будет очень полезно владельцам многокнопочных манипуляторов.

Благодаря данной утилите можно быстро задать функции кнопок мыши, как например Вырезать/Копировать/Вставить, Сделать двойной клик, Закрыть активное окно, Заблокировать ПК, Сделать скриншот экрана, Открыть панель управления и т.д. Назначенные команды можно сохранить в отдельные профили, чтобы быстро переключаться между ними при необходимости.

Кроме этого приложение позволяет настроить скорость и чувствительность мыши, включить/отключить залипание, активировать повышенную точность позиционирования курсора, менять местами кнопки для левшей и правшей, управлять буфером обмена, настраивать макросы и многое другое.

X-Mouse Button Control
X-Mouse Button Control
X-Mouse Button Control
X-Mouse Button Control
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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