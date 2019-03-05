X-Mouse Button Control - удобное приложение, которое позволяет пользователю переназначить кнопки мыши по своему усмотрению, что несомненно будет очень полезно владельцам многокнопочных манипуляторов.

Благодаря данной утилите можно быстро задать функции кнопок мыши, как например Вырезать/Копировать/Вставить, Сделать двойной клик, Закрыть активное окно, Заблокировать ПК, Сделать скриншот экрана, Открыть панель управления и т.д. Назначенные команды можно сохранить в отдельные профили, чтобы быстро переключаться между ними при необходимости.

Кроме этого приложение позволяет настроить скорость и чувствительность мыши, включить/отключить залипание, активировать повышенную точность позиционирования курсора, менять местами кнопки для левшей и правшей, управлять буфером обмена, настраивать макросы и многое другое.