Defender Control для Windows

Defender Control 1.6

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Описание Defender Control 1.6Описание   Скачать Defender Control 1.6СКАЧАТЬ (523 Кб) Скриншоты Defender Control 1.6Скриншоты (3)   Статистика Defender Control 1.6Статистика   Отзывы о Defender Control 1.6Отзывы (3)  
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4.25 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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Defender Control - небольшая утилита, которая поможет в один клик отключать, включать и запускать Защитник Windows.

Антивирус начального уровня Windows Defender интегрирован в операционную систему и работает в фоновом режиме. Он не имеет опции отключения на произвольное время, хотя такая необходимость вполне может возникнуть в некоторых ситуациях. Например, более мощный антивирус, при наличии которого в работе двух подобных приложений и дополнительной нагрузке на процессор нет необходимости. Также некоторые приложения при установке могут попросить отключить Защитник Windows. Также его отключение поможет при нехватке ресурсов на слабых компьютерах. Именно для таких ситуаций и пригодится предложенная программа.

Интерфейс приложения состоит из пары основных кнопок, одна из которых в один клик отключает Windows Defender, другая его запускает.

Также можно легко перейти в настройки Защитника Windows и использовать программу из командной строки.

Defender Control
Defender Control
Defender Control
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)32 / 8 983
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе Defender Control

Гость про Defender Control 1.2 [01-02-2018]

Спасибо! Супер!!!
2 | 2 | Ответить

Дмитрий про Defender Control 1.2 [31-01-2017]

После деактивации я проверил прогой SecuritySoftView 1.00,результат не понятен служба как работала так и работает,даже после перезагрузки компа.
3 | 5 | Ответить

Роман в ответ Дмитрий про Defender Control 1.4 [21-03-2020]

От Админа не судьба запустить?
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