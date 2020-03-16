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Xeoma Video Surveillance для macOS

Xeoma Video Surveillance 20.2.13 для Mac

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Описание Xeoma Video Surveillance 20.2.13 для MacОписание   Скачать Xeoma Video Surveillance 20.2.13 для MacСКАЧАТЬ (26,88 Мб) Скриншоты Xeoma Video Surveillance 20.2.13 для MacСкриншоты (6)   Статистика Xeoma Video Surveillance 20.2.13 для MacСтатистика   Отзывы о Xeoma Video Surveillance 20.2.13 для MacОтзывы (4)  
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Xeoma - программа для видеонаблюдения, совместима с сенсорными экранами, удобна в использовании и при запуске не требует прав администратора и установки.

Xeoma автоматически определит Ваши камеры и начнёт работу сразу после запуска. Программа поддерживает большое количество модулей и брендов USB и IP камер, Wi-Fi, H.264, MJPEG, MPEG4 и поворотных камер PTZ и совместима со всеми версиями Mac OS и мобильных ОС.

Специальные возможности:

  • Работа по расписанию
  • Объединение серверов в сеть с разделением прав доступа
  • Скрытый режим работы
  • Защита настроек паролем
  • Трансляция в Интернет
  • Удалённый просмотр с помощью мобильных устройств
  • Полный удалённый доступ к настройкам, архиву и камерам
  • Детектор движения
Что нового в Xeoma Video Surveillance 20.2.13 для Mac?
  • Дополнительный модуль: Детектор скорости автомобиля. Этот модуль работает в комбинации с аппаратным измерителем “ИСКРА ДА/40” и модулем “Распознавание автономеров” и способен определять скорость автомобиля, соотнося данные от радара, фотографию автомобиля и его распознанный номер. Этот модуль приобретается отдельно и активируется поверх лицензий Xeoma Standard или Xeoma Pro. Доступно для тестирования в пробном режиме в течение 1 часа, далее требуется перенастройка.
  • Дополнительный модуль: Доработан вывод визуализации для модуля “Распознаватель объектов“. Теперь при просмотре не выделяются объекты, которые не подходят по указанным критериям;
  • Дополнительный модуль: модуль “Распознаватель объектов” теперь может передавать модулю “Отправка Email”, что выбранный тип объекта был найден в кадре. Для этого используйте макрос %OBJECT% в теме или теле письма;
  • Дополнительный модуль: Доработан CSV отчет для модуля “Детектор лиц (эмоции)“. Теперь в отчетах присутствуют название эмоции и процент точности её распознавания;
  • PRO: Для метода распознавания через openALPR модуля “Распознаватель автомобильных номеров” добавлена поддержка стран Малайзия и Сингапур;
  • PRO: доработан выбор архивов для режима множественного просмотра архивов. Теперь выбор возможен среди камер на любой выбранной вкладке (ранее выбор был возможен только со вкладки “Все камеры”);
  • PRO: Для просмотра в браузере H264/H265 потоков в высоком разрешении по технологии webRTC добавлена поддержка браузеров Edge и Safari;
  • PRO: Для просмотра в браузере H264/H265 потоков в высоком разрешении по технологии webRTC улучшено качество звука;
  • Новый модуль “Ограничитель размера объектов” (версия Xeoma Standard и выше) позволит отфильтровать объекты, найденные модулями-фильтрами, по ширине, высоте или комбинации ширины и высоты. Идеально подходит для работы с модулями, не имеющими в настройках ограничителя размера объектов для сработки (например, “Распознаватель Объектов”) – например, для реакции только на взрослых людей (на основе их роста) или только на крупных (хищных) птиц;
  • Добавлена поддержка USB камер для новых macOS 10.15;
  • Android: приложение Xeoma для телевизоров на Android теперь можно поставить и видеть на главном окне;
  • Исправлены неверные координаты прикосновений для Android-приложения под ОС Android 10;
  • По запросу наших нидерландских партнёров добавлено в окне просмотра архива финализирование записей и мгновенный доступ даже к самым последним секундам архива при нажатии на кнопку “В конец архива”;
  • Веб сервер: доработан одновременный множественный просмотр одного и того же веб-архива (ранее работал только один);
  • Отправка Email: теперь к письму можно прикрепить фотографию или видеоотрезок, даже если в качестве источника используется модуль “Захват экрана”;
  • Захват экрана: доработана работа модуля при работе в установленном в автозагрузку режиме;
  • Исправлены ошибки прямого сохранения в архив без перекодирования для некоторых камер;
  • PTZ слежение: модуль снова доступен в редакции Xeoma Standard;
  • Режимы просмотра: стало возможным менять порядок вкладок;
  • Режимы просмотра: режим отображения только активных камер теперь работает и с информацией, поступающей от модулей “Детектор Проблем”;
  • Если во время использования аренды лицензии у вас пропал доступ к Интернет, работа программы самостоятельно восстановится после возвращения доступа;
  • Устранена остановка работы клиента при попытке показать сообщение о недостатке прав на работу программы при запуске.
Xeoma Video Surveillance
Xeoma Video Surveillance
Xeoma Video Surveillance
Xeoma Video Surveillance
Статус программы Бесплатная
ОперационкаmacOS 10.x, 9.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский, Датскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 413
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Вебкамера
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Отзывы о программе Xeoma Video Surveillance

petro про Xeoma Video Surveillance 13.9.30 for Mac OS [01-11-2013]

Программа действительно хорошая,если бы была бесплатная версия а не пробная, скачал её тут 2-ое суток поюзал её а далше говорит плати или жди 48 часов вот )))
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Patox про Xeoma Video Surveillance 13.9.30 for Mac OS [14-10-2013]

Прекрасная программа, дающая возможность создать систему видеонаблюдения любой сложности, причём не только профессионалам, но и простым пользователям. Я занимаюсь охранными системами, честно говоря, в моей фирме используется другая программа, но недавно протестировали Ксеому, и сейчас используем её на одном из объектов, пока успешно. Также установил видеонаблюдение родителям, выбрал Ксеому, тк очень легко управлять настройками и просматривать удалённо. А это было важно. Тк родители в видео системах ничего особо не понимают. Рекомендую.
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Костя про Xeoma Video Surveillance 13.8.12 for Mac OS [29-08-2013]

отличная, рабочая и, что немаловажно, доступная программа для всех!
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Ваня про Xeoma Video Surveillance 12.9.28 for Mac OS [12-10-2012]

Пять минут - полёт на леопарде нормальный!
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