Xeoma - программа для видеонаблюдения, совместима с сенсорными экранами, удобна в использовании и при запуске не требует прав администратора и установки.
Xeoma автоматически определит Ваши камеры и начнёт работу сразу после запуска. Программаподдерживает большое количество модулей и брендов USB и IP камер, Wi-Fi, H.264, MJPEG, MPEG4 и поворотных камер PTZ и совместима со всеми версиями Mac OS и мобильных ОС.
Специальные возможности:
Работа по расписанию
Объединение серверов в сеть с разделением прав доступа
Скрытый режим работы
Защита настроек паролем
Трансляция в Интернет
Удалённый просмотр с помощью мобильных устройств
Полный удалённый доступ к настройкам, архиву и камерам
Что нового в Xeoma Video Surveillance 20.2.13 для Mac?
Дополнительный модуль: Детектор скорости автомобиля. Этот модуль работает в комбинации с аппаратным измерителем “ИСКРА ДА/40” и модулем “Распознавание автономеров” и способен определять скорость автомобиля, соотнося данные от радара, фотографию автомобиля и его распознанный номер. Этот модуль приобретается отдельно и активируется поверх лицензий Xeoma Standard или Xeoma Pro. Доступно для тестирования в пробном режиме в течение 1 часа, далее требуется перенастройка.
Дополнительный модуль: Доработан вывод визуализации для модуля “Распознаватель объектов“. Теперь при просмотре не выделяются объекты, которые не подходят по указанным критериям;
Дополнительный модуль: модуль “Распознаватель объектов” теперь может передавать модулю “Отправка Email”, что выбранный тип объекта был найден в кадре. Для этого используйте макрос %OBJECT% в теме или теле письма;
Дополнительный модуль: Доработан CSV отчет для модуля “Детектор лиц (эмоции)“. Теперь в отчетах присутствуют название эмоции и процент точности её распознавания;
PRO: Для метода распознавания через openALPR модуля “Распознаватель автомобильных номеров” добавлена поддержка стран Малайзия и Сингапур;
PRO: доработан выбор архивов для режима множественного просмотра архивов. Теперь выбор возможен среди камер на любой выбранной вкладке (ранее выбор был возможен только со вкладки “Все камеры”);
PRO: Для просмотра в браузере H264/H265 потоков в высоком разрешении по технологии webRTC добавлена поддержка браузеров Edge и Safari;
PRO: Для просмотра в браузере H264/H265 потоков в высоком разрешении по технологии webRTC улучшено качество звука;
Новый модуль “Ограничитель размера объектов” (версия Xeoma Standard и выше) позволит отфильтровать объекты, найденные модулями-фильтрами, по ширине, высоте или комбинации ширины и высоты. Идеально подходит для работы с модулями, не имеющими в настройках ограничителя размера объектов для сработки (например, “Распознаватель Объектов”) – например, для реакции только на взрослых людей (на основе их роста) или только на крупных (хищных) птиц;
Добавлена поддержка USB камер для новых macOS 10.15;
Android: приложение Xeoma для телевизоров на Android теперь можно поставить и видеть на главном окне;
Исправлены неверные координаты прикосновений для Android-приложения под ОС Android 10;
По запросу наших нидерландских партнёров добавлено в окне просмотра архива финализирование записей и мгновенный доступ даже к самым последним секундам архива при нажатии на кнопку “В конец архива”;
Веб сервер: доработан одновременный множественный просмотр одного и того же веб-архива (ранее работал только один);
Отправка Email: теперь к письму можно прикрепить фотографию или видеоотрезок, даже если в качестве источника используется модуль “Захват экрана”;
Захват экрана: доработана работа модуля при работе в установленном в автозагрузку режиме;
Исправлены ошибки прямого сохранения в архив без перекодирования для некоторых камер;
PTZ слежение: модуль снова доступен в редакции Xeoma Standard;
Режимы просмотра: стало возможным менять порядок вкладок;
Режимы просмотра: режим отображения только активных камер теперь работает и с информацией, поступающей от модулей “Детектор Проблем”;
Если во время использования аренды лицензии у вас пропал доступ к Интернет, работа программы самостоятельно восстановится после возвращения доступа;
Устранена остановка работы клиента при попытке показать сообщение о недостатке прав на работу программы при запуске.
Xeoma - программа для видеонаблюдения, совместима с сенсорными экранами, удобна в использовании и при запуске не требует прав администратора и установки. Xeoma
Отзывы о программе Xeoma Video Surveillance
petro про Xeoma Video Surveillance 13.9.30 for Mac OS [01-11-2013]
Программа действительно хорошая,если бы была бесплатная версия а не пробная, скачал её тут 2-ое суток поюзал её а далше говорит плати или жди 48 часов вот ))) 2 | 2 | Ответить
Patox про Xeoma Video Surveillance 13.9.30 for Mac OS [14-10-2013]
Прекрасная программа, дающая возможность создать систему видеонаблюдения любой сложности, причём не только профессионалам, но и простым пользователям. Я занимаюсь охранными системами, честно говоря, в моей фирме используется другая программа, но недавно протестировали Ксеому, и сейчас используем её на одном из объектов, пока успешно. Также установил видеонаблюдение родителям, выбрал Ксеому, тк очень легко управлять настройками и просматривать удалённо. А это было важно. Тк родители в видео системах ничего особо не понимают. Рекомендую. 3 | 2 | Ответить
Костя про Xeoma Video Surveillance 13.8.12 for Mac OS [29-08-2013]
отличная, рабочая и, что немаловажно, доступная программа для всех! 3 | 2 | Ответить
Ваня про Xeoma Video Surveillance 12.9.28 for Mac OS [12-10-2012]