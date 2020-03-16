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5 Xeoma - мощная по функциональным возможностям, но простая в использовании программа для организации видеонаблюдения. Поддерживаются любые web- и IP-камеры, в том числе Wi-Fi-камеры, а также и Интернет-камеры. Приложение не требует прав администратора, а встроенный плеер позволяет просматривать архивное видео без использования стороннего ПО. С Xeoma Вы без труда наладите наблюдения за домом или офисом, ребенком во время игр или сна, сотрудниками организации, няней, автомобилем и другими ценными вещами. Кроме того, программа может стать хорошим помощником для обеспечении системы безопасности и охраны территории, а также и во многих других целях. Основные возможности Xeoma: Поддержка любых веб-камер (аналоговых, USB камер, интегрированных веб-камер) и IP-камер.

Автоматический поиск и настройка камер.

Встроенные многофункциональный детектор движения и детектор дня.

Быстрый встроенный архив с циклической записью (постепенное удаление старых записей).

Разнообразные виды реакций на определяемые события: уведомление по E-Mail с прикрепленными mjpeg-видео и jpeg-изображениями, загрузка на FTP-сервер, сохранение видео/изображений по указанному пути, проигрывание звукового файла, запуск выбранной программы с передачей пути к текущему изображению и т.д.

Планировщик настройки времени работы модулей и многое другое. Внимание! Бесплатный режим позволяет использовать 2 камеры (всего 3 модуля в цепочке) без ограничений по времени. В пробном режиме можно использовать любое количество модулей в любых комбинациях. Доступен и удаленный доступ. Указанные настройки действительны в течение 4 часов с момента последнего изменения. Xeoma для Windows

Xeoma Video Surveillance для macOS Что нового в Xeoma 20.2.13 для Android?

Дополнительный модуль: Детектор скорости автомобиля. Этот модуль работает в комбинации с аппаратным измерителем “ИСКРА ДА/40” и модулем “Распознавание автономеров” и способен определять скорость автомобиля, соотнося данные от радара, фотографию автомобиля и его распознанный номер. Этот модуль приобретается отдельно и активируется поверх лицензий Xeoma Standard или Xeoma Pro. Доступно для тестирования в пробном режиме в течение 1 часа, далее требуется перенастройка.

Дополнительный модуль: Доработан вывод визуализации для модуля “Распознаватель объектов“. Теперь при просмотре не выделяются объекты, которые не подходят по указанным критериям;

Дополнительный модуль: модуль “Распознаватель объектов” теперь может передавать модулю “Отправка Email”, что выбранный тип объекта был найден в кадре. Для этого используйте макрос %OBJECT% в теме или теле письма;

Дополнительный модуль: Доработан CSV отчет для модуля “Детектор лиц (эмоции)“. Теперь в отчетах присутствуют название эмоции и процент точности её распознавания;

PRO: Для метода распознавания через openALPR модуля “Распознаватель автомобильных номеров” добавлена поддержка стран Малайзия и Сингапур;

PRO: доработан выбор архивов для режима множественного просмотра архивов. Теперь выбор возможен среди камер на любой выбранной вкладке (ранее выбор был возможен только со вкладки “Все камеры”);

PRO: Для просмотра в браузере H264/H265 потоков в высоком разрешении по технологии webRTC добавлена поддержка браузеров Edge и Safari;

PRO: Для просмотра в браузере H264/H265 потоков в высоком разрешении по технологии webRTC улучшено качество звука;

Новый модуль “Ограничитель размера объектов” (версия Xeoma Standard и выше) позволит отфильтровать объекты, найденные модулями-фильтрами, по ширине, высоте или комбинации ширины и высоты. Идеально подходит для работы с модулями, не имеющими в настройках ограничителя размера объектов для сработки (например, “Распознаватель Объектов”) – например, для реакции только на взрослых людей (на основе их роста) или только на крупных (хищных) птиц;

Добавлена поддержка USB камер для новых macOS 10.15;

Android: приложение Xeoma для телевизоров на Android теперь можно поставить и видеть на главном окне;

Исправлены неверные координаты прикосновений для Android-приложения под ОС Android 10;

По запросу наших нидерландских партнёров добавлено в окне просмотра архива финализирование записей и мгновенный доступ даже к самым последним секундам архива при нажатии на кнопку “В конец архива”;

Веб сервер: доработан одновременный множественный просмотр одного и того же веб-архива (ранее работал только один);

Отправка Email: теперь к письму можно прикрепить фотографию или видеоотрезок, даже если в качестве источника используется модуль “Захват экрана”;

Захват экрана: доработана работа модуля при работе в установленном в автозагрузку режиме;

Исправлены ошибки прямого сохранения в архив без перекодирования для некоторых камер;

PTZ слежение: модуль снова доступен в редакции Xeoma Standard;

Режимы просмотра: стало возможным менять порядок вкладок;

Режимы просмотра: режим отображения только активных камер теперь работает и с информацией, поступающей от модулей “Детектор Проблем”;

Если во время использования аренды лицензии у вас пропал доступ к Интернет, работа программы самостоятельно восстановится после возвращения доступа;

Устранена остановка работы клиента при попытке показать сообщение о недостатке прав на работу программы при запуске.